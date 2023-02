El Charro asegura que lleva más de 30 días sin tomar alcohol

El influencer rompe el silencio sobre cómo ha sido su proceso

No se esperaba que le llovieran críticas…

El Charro recuperación adicciones: Luego de que el famoso tiktoker quien se ha dado a conocer por su público como ‘El Charro’ admitiera hace poco más de un mes que tiene serios problemas de adicciones, él junto a su esposa Mayra decidieron tomar una drástica decisión por el bien de su matrimonio.

La ‘Mayrita’ y ‘El Charro’ son una pareja de influencers bastante queridos por el público hispano, en donde ambos han decidido compartir el proceso de su relación y hasta los momentos difíciles. Hoy en día, Erick ha compartido como ha sido su rehabilitación y mostró grandes cambios.

El Charro recuperación adicciones: La confesión que Erick hizo hace algunos meses

El Charro’ admitió estar afrontando problemas con el alcohol, esto, debido a que está bebiendo más de lo normal, además aseguró habérselo ocultado a su familia: “Fue escalando a tal grado que pasó, tomo tequila todos los días, hoy no he tomado y trataré de no tomar. Voy a hacerlo un día a la vez”, admitió ‘El Charro’ en un live que hizo por TikTok.

“Estamos trabajando en nuestra relación, Erik sabe que si el no le echa ganas, puede llegar un momento en donde yo tome mi propio camino por el bienestar de mis niños. Esto ha traído muchas emociones, han estado para arriba para abajo y quiero estar emocionalmente estable por mis niños”, admitió Mayra, su esposa. Archivado como: El Charro recuperación adicciones