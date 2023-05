El Charro estalla contra las mujeres y manda contundente mensaje

El Charro decidió enviar contundente mensaje

El cantante arremetió en contra de las mujeres

Tras sus palabras se van en su contra Acostumbrado a dar de que hablar, Erik Roberto Torres, mejor conocido como ‘El Charro’ estalla contra las mujeres y decide mandar increíble mensaje. Sin embargo, sus palabras no han sido del agrado de todos y es que tras compartirlo arremeten en su contra. Fue por medio de sus redes sociales que dedico unos momentos para enviar un mensaje a sus seguidores, siendo el público especifico para éste, las mujeres. Sin embargo, su consejo no fue bien recibido, ya que una vez que realizó la publicación, estallaron en su contra. El Charro estalla contra las mujeres Erik Roberto Torres, mejor conocido como ‘El Charro’ compartió en sus redes sociales un video en el que estalla en contra de las mujeres. Y es que se tomó un momento para hacer observaciones sobre las elecciones de las mujeres en cuestión de pareja y como hacer funcionar las relaciones. «Hay mujeres que simplemente no tienen llenadera» comenzó en su publicación. Durante el video asegura que hay mujeres que no están contentas con lo que tienen, ya que si un hombre es buen padre y está presente, pero no tiene dinero, buscan al que si. Mientras que las mujeres que están con el que tiene dinero, no les gusta la vida porque el esposo no está presente. Archivado: El Charro estalla contra las mujeres

El Charro estalla en contra de las mujeres y les dice que se contenten «Conténtate con lo que tienes, ¿que no escogiste tu ese marido? Tú lo escogiste» dice en el video a aquellas mujeres que según el, no tienen ‘llenadera’. Y pide que valoren a las parejas con las que se encuentran, ya se que tengan dinero o no, ya que fue lo que ellas escogieron. Durante el video, no ocultó la molestia que sentía al enviar su mensaje, en forma de consejos para las relaciones amorosas dirigido a las mujeres, las cuales aparentemente no se encuentran valorando a los hombres que tienen como pareja. Sin embargo, el Charro tuvo más que decir al respecto. Archivado: El Charro estalla contra las mujeres

Les da consejos sobre que hacer en su relación «Valóralo, cocínale rico, deja de atormentarlo con tus p*nches emociones inestables.» estalló el Charro en contra de las mujeres. Y es que aseguró que con esas acciones, las mujeres terminaban por atormentar a sus parejas, por lo que después decidió brindar una serie de consejos. «Si tu estás inestable emocionalmente, no es la culpa de tu marido. Sanate, ve al doctor, busca terapia, busca un pastor, ve a la iglesia, abre tu tercer ojo, busca una psicóloga, pero deja de atormentar a tu marido» pidió el cantante por medio del video que publicó en sus redes sociales. Archivado: El Charro estalla contra las mujeres

Tras sus palabras se van en su contra Luego de que el famoso publicara el video en su perfil de Instagram, acompañado del texto «Viejas j*donas pónganse al tiro», internautas no han dudado en dejar su opinión sobre sus consejos. Y es que por medio de los comentarios se han dejado ir en su contra ante las palabras compartidas en el video. «Ya va empezar a dar sus consejos y no los aplica a el mismo.», «Mi opinión es que usted no debe dar consejos de esa magnitud, porque todos sabemos que no lo aplicas Charro», «Dando consejos y ni siquiera puedes sostener tu matrimonio, deja de andar aconsejando a los demás y ponte a recuperar a tu esposa porque aunque esté contigo no la has recuperado», «Ya arreglen sus problemas y dejen de estar de ridículos los dos.», «Y este se cree apto para dar consejos». Son algunos de los comentarios dejados en la publicación. Para ver el video da clic AQUÍ. Archivado: El Charro estalla contra las mujeres

TE PUEDE INTERESAR