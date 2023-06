Sin embargo, Erik se tomó el tiempo de platicar con sus seguidores por medio del live que emitió, en donde contó a detalle como ha estado yendo la relación que tiene con Mayrita, la cual pronto terminará según lo que él indicó. El Charro no se guardó nada y reveló todo con lujo de detalles.

El Charro publicó un video por medio de Facebook en donde escribió como título «Mayris me está pidiendo el divorcio», esto por supuesto, agarró desapercibidos a todos sus seguidores, quienes inmediatamente comenzaron a mostrarle apoyo al influencer .

El Charro da malas noticias sobre su matrimonio: Revela que se separará y hace confesiones

«Quiero comentarles que me llegaron unos papeles, resulta que Mayrita me está pidiendo el divorcio», comenzó diciendo El Charro mientras mostraba los papeles que son para firmar el acuerdo de separación. «Creo que el sol no se puede tapar con un dedo, muchos de ustedes le han atinado a tantas cosas».

«Les quiero palticar que esto no es algo nuevo, es algo que venimos platicando desde diciembre, creo que no seremos ni los primeros ni los últimos, quiero compartirles que Mayra es una excelente madre, amiga, socia, yo también lo he considerado, creo que la vida en el matrimonio a veces puede cambiar a través del tiempo», compartió Erik.