“El Charro” toma la botella de vodka y hace lo impensable

Después de haber declarado que la botella de alcohol se encontraba como nueva, “El Charro” procede a tomarla sin pensarlo dos veces y arrojar todo el contenido por el suelo mientras va caminando esperando a que se vacíe poco a poco, por lo que causó varias reacciones en sus seguidores.

Mientras caminaba iba comentando que llevan 10 días sin ingerir alcohol, algo que se prometió a sí mismo en un directo en Tik Tok que compartió con su pareja Mayrita: “Yo me retiro de la bebida, como saben voy a ingresar este lunes al centro de rehabilitación, no me hace menos hombre, quiero ser mejor”, añadió Erick.