Lo hace por su negocio

“Seguramente me van a criticar muchísimo, porque me vestí de quinceañera para poder montar al pinto”, así comienza diciendo el mexicano en su video. Lego revela la verdadera razón de su vestimenta: “Les quiero platicar que esto tiene sentido, este es mi negocio y yo necesito que el caballo entienda cual va hacer su trabajo”, mencionó.

“Obviamente, prefiero que el caball0 me tire a mí, me responda mal a mí, a que lo haga con una niña que no sabe montar que es una quinceañera”. Luego agregó que el corcel tiene poco tiempo con ellos: “Este caballo tiene dos meses que llegó con nosotros, yo personalmente lo estoy entrenando y va a quedar muy bien”, fueron las palabras del Charro. Archivado como: Charro aparece vestido mujer