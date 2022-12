“Vi uno de tus videos donde dices que la mujer es el reflejo de su esposo, entonces por eso traté de llamarte, de buscarte y le agradezco a Dios que me estés contestando, por que la verdad ya no se que hacer”, dijo notablemente afligido ‘El Charro’.

“Amigo Freddy, tenemos once años de matrimonio, tenemos tres hijos, pero las cosas no van bien. Y de hecho yo ya estoy… no me he acostado con ella pero ya tengo emocionalmente a otra persona “, reveló contundentemente el mexicano.

Eddy de Anda sentenció: “Lo que buscas es compararla con otra persona”

Mientras tanto, el experto en terapia familiar escuchaba atento a las declaraciones de Torres. “Nos casamos bien jóvenes, ella tenía 18 y yo 23, los primeros años era muy bonito, sentía que ella me apoyaba y prácticamente a todo me decía que sí, muy sumisa. Pero a través de los años se fue perdiendo eso, lo peor de todo es que ella no ve lo que hago por mis hijos, por la casa y les he dado lo mejor. Lo más triste todo es que a veces ni quiero llegar a mi hogar por que no me siento valorado”. sentenció el también empresario ‘Charro’.

Sin embargo, la respuesta que tuvo del especialista tal parece que pasaron a perjudicar a Erik: “Recuerda Erik, las mejores flores crecen cuando uno las riega, y en este caso tu has sido el que ha marchitado su matrimonio. ¿Tu llegas con un detalle para tu esposa, o alivianarle la carga? Lo que buscas es compararla con otra persona porque ya te has envuelto sentimentalmente con otra persona”.