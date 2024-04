El Chapo Guzmán hace súplica desde la cárcel

«Es una discriminación sin precedentes en mi contra»

Aparte de la súplica que hizo El Chapo Guzmán desde la cárcel, el capo tendría más que decir en la carta de la que se pudo saber su contenido.

«Como respuesta han decidido castigarme no dejándome hablar con mis hijas. Hasta el día de hoy no me han dicho si ya no me van a dar llamadas…».

Antes de concluir, el narcotraficante mexicano aseguró que se trata de un acto de discriminación sin precedentes en su contra.

Cabe destacar que Joaquín Guzmán pasa 23 horas al día confinado en una celda. Solo puede tomar el sol una hora diaria.