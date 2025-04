El cantante Luis R. Conríquez se niega a cantar narcocorridos y desata la furia del público

¿Qué desató la violencia en el palenque?

Luis R. Conríquez no cantó corridos prohibidos

¿Por qué agredieron a una mujer durante el desalojo?

La noche se tornó violenta en el palenque de la Feria del Caballo de Texcoco en la Ciudad de México.

Durante la presentación del cantante Luis R. Conríquez, se desató un ambiente de caos y destrucción.

Todo comenzó cuando el intérprete de música regional informó al público que no cantaría algunos de sus corridos.

Esta decisión obedece a la legislación vigente en el Estado de México, que prohíbe la apología del delito en espectáculos públicos.

Luis R. Conríquez se niega a cantar y espectadores destruyen el escenario

El cantante Luis R. Conríquez se negó a cantar Narcocorridos en la Feria del Caballo Texcoco 2025 y el público peor que changos destrozó el escenario e instrumentos (Información en el enlace) https://t.co/VmUGtXgyKh pic.twitter.com/HszB5oU3wx — Blog del Narco México (@blogdelnarcomex) April 12, 2025

Sin embargo, los asistentes no tomaron bien la noticia y comenzaron a exigir, a gritos, que cantara sus narcocorridos populares.

“No hay corridos, me voy para la casa mejor. Si me gritan, me voy”, se le escucha decir a Conríquez ante los abucheos del público en un video difundido en redes sociales.

El cantante ignoró las exigencias y trató de continuar con su show. Pero la molestia creció.

El público comenzó a lanzar botellas, basura e incluso sillas contra el escenario.