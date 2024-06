El cantante mexicano, Edgar Oceransky, estuvo a punto de morir por un tatuaje

«Se me metió por ahí un virus rarísimo que se llama coxsackie b5 y se me alojó en el corazón y me empezó a inflamar el corazón y me empezó a matar», relató.

¿Cómo fueron los primeros síntomas para el cantante?

Durante la entrevista declaró que el primer médico que visitó pensó que era un virus común como la gripa, por lo que no dudaron en regresar a su hogar.

«Me despierto, me sentía como que tenía gripa, pero nada del otro mundo y ella me ve y me dice ‘estás mal, vamos al doctor’».

«Vamos al doctor de la esquina, me revisa, me pone el estetoscopio, y me dice ‘es gripa lo que tienes’».

«Nos regresamos a la casa y me subo a acostar, cuando se va a despedir de mí, me ve y dice ‘no, súbete a la camioneta’. Me subí a la camioneta y ahí me desmayé», destacó.