A horas de su pelea, informan lo que el canelo le hizo a periodista de Televisa

DAVID FAITELSON RECIBE VETO DE SAÚL «CANELO» ÁLVAREZ

El reconocido periodista deportivo David Faitelson, de TUDN, se vio impedido de cubrir la pelea entre Saúl «Canelo» Álvarez y Jaime Munguía.

La cual está programada para el 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, siendo uno de los eventos más esperados del año.

Él aseguró que le negaron la acreditación para asistir a las conferencias de prensa, la ceremonia de pesaje y el combate en sí.

«Mira, yo me presenté anoche llegué a las cinco de la tarde a la sala de prensa, venía con un compañero (…) Luego me informaron que la empresa no me había dado la acreditación», aseguró.