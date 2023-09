Ángeles en tu Mundo: El Arcángel Uriel, Iluminador de Abundancia y Sabiduría

Entra en contacto con la energía de Uriel

Finaliza con: «Gracias, porque sé que ya me lo has concedido. Gracias, Padre, por este instante sagrado que me has permitido vivir y sanar.»

Después de este ritual, siente la poderosa energía de Uriel a tu alrededor, cargándote con sus bendiciones y protección.

Recuerda siempre, en momentos de tristeza o desesperanza, llamar a tus ángeles. Ellos están ahí, esperando ayudarte y guiarte. Abre tus alas, siente la brisa celestial y permite que los ángeles iluminen tu vida.

Con amor y bendiciones, Geovana les desea un camino lleno de luz y guía angelical. ¡Hasta la próxima!