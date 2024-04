El alcalde de Uvalde anuncia su renuncia

Este hecho ocurrió dos años después de uno de los tiroteos escolares más mortíferos de la historia de Estados Unidos, según informó The Associated Press.

Y también agradeció a la comunidad de Uvalde por su apoyo durante su recuperación en curso de recientes «problemas de salud inesperados.» No dio más detalles, indicó AP.

Después de que el informe municipal concluyera que los agentes locales que esperaron más de una hora para enfrentarse al adolescente armado con un fusil AR-15 no cometieron ningún delito.

¿Por qué renunció Rodríguez?

Rodríguez, que estaba de vacaciones durante el mortal tiroteo de la Primaria Robb, afirmó el mes pasado en una carta en la que presentaba su dimisión que había llegado el momento de iniciar un nuevo capítulo en su carrera.

No hizo ninguna referencia al tiroteo, según indicó The Associated Press. Al momento, se desconoce quién será su sucesor o si hay un candidato en mente.

En torno al polémico informe, se conoce que fue redactado por el investigador privado Jesse Prado, un funcionario con sede en Austin y ex detective de la policía.

El mes pasado, Prado presentó las conclusiones del informe en una reunión especial del ayuntamiento, lo que provocó la ira de las familias de las víctimas y de los miembros de la comunidad.