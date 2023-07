«Querida Tata: No puedo escribir aquí nada más que no te haya expresado a lo largo de los 40 privilegiados años que podido vivir a tu lado. Esto me hace muy feliz, porque es importante poder expresar en vida el amor hacia nuestros seres queridos», comenzó diciendo.

El actor Miguel Ángel Muñóz está de luto: Escribió un mensaje bastante largo de agradecimiento

«Te doy las gracias por cuidarme tanto y tan bien. Por trasmitirme unos valores tan importantes y sobre todo por enseñarme a amar de de una manera tan profunda como lo hemos hecho ambos durante todos estos años», dijo Miguel Ángel.

Despedirme de ti no ha sido fácil, llevo preparándome más de 10 años y hasta que no pasamos esos más de 100 días juntos durante la pandemia no sentí de verdad que estaba preparado para dejarte marchar. Siento si he sido un algo egoísta no pudiendo soltarte antes y te agradezco tu esfuerzo incansable para no despedirte hasta que no estuviera preparado como este último tiempo», confesó el actor en Instagram.