El actor de cine y teatro Tony Roberts muere a los 85 años

Apareció en ‘Annie Hall’, ‘Stardust Memories’, ‘Hannah and Her Sisters’ y ‘Radio Days’, entre otras.

Su carrera televisiva incluyó apariciones en ‘Murder’, ‘She Wrote’, ‘Law & Order’ y las series ‘The Four Seasons’ y ‘The Lucie Arnaz’ Show.

También fue parte de montajes icónicos como ‘Barefoot in the Park’, ‘Promises, Promises’ y ‘Cabaret’ en 1998.

Su actuación en Broadway no solo se limitó a los musicales, sino también a comedias como ‘The Tale of the Allergist’s Wife’.

Hizo su debut en Broadway en 1962 con ‘Something About a Soldier’, abriendo camino a una carrera de seis décadas.

Woody Allen lo descubrió tras verlo en ‘Barefoot in the Park’, luego de rechazarlo en cuatro audiciones para ‘Don’t Drink the Water’.

Desde entonces, se convirtió en un actor recurrente en las películas del cineasta, estableciendo una colaboración inolvidable.

Entre sus películas más recordadas también se encuentran ‘Serpico’ y ‘The Taking of Pelham One Two Three’.

La crítica destacó su presencia en pantalla, con su figura alta y su melena castaña, contrastando con el estilo de Allen.