EE.UU. muestra maniobras militares en Trinidad y Tobago junto a Venezuela
Publicado el 11/19/2025 a las 20:41
- EE.UU. muestra ejercicios militares
- Maniobras cerca de Venezuela
- Trinidad y Tobago participa
Segun informa CNN, Estados Unidos divulgó las primeras imágenes oficiales de los ejercicios militares realizados en Trinidad y Tobago.
Las fotos muestran aeronaves V-22 Osprey sin indicación de ubicación ni fecha exacta.
Los ejercicios se desarrollan a solo 11 kilómetros de Venezuela en su punto más cercano.
Las maniobras ocurren en medio de la presión estadounidense sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.
Detalles del despliegue militar estadounidense en la isla
EE.UU. muestra las primeras imágenes de sus ejercicios militares en Trinidad y Tobago, cada vez más cerca de Venezuela https://t.co/8eWLB7lzhI
— CNN en Español (@CNNEE) November 19, 2025
La Embajada informó que los entrenamientos se realizan del 16 al 21 de noviembre de 2025.
Las operaciones incluyen actividades diurnas y nocturnas en zonas urbanas y rurales del país.
Varios ejercicios incorporan helicópteros de la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantes de Marina.
Estados Unidos destacó la cooperación con Trinidad y Tobago en materia de seguridad.
Reacciones políticas a los ejercicios militares de EE.UU. en Trinidad y Tobago
The United States Marine Corps @22nd_MEU, deployed to @Southcom, and @TTDefenceForce are conducting training exercises together 16-21 November 2025. Training is taking place across Trinidad and Tobago in both urban and rural environments, with operations scheduled during daytime… pic.twitter.com/XFIa6vbpdY
— U.S. Embassy Port of Spain (@USinTT) November 19, 2025
La primera ministra Kamla Persad-Bissessar defendió públicamente las maniobras militares.
Aseguró que forman parte de una alianza profunda y duradera con Washington.
Destacó que han ayudado a reducir tráfico de armas, drogas y personas en la región.
Reiteró que el territorio trinitense no será usado para atacar a Venezuela.
Tensiones entre Trinidad, Washington y Caracas por las maniobras
En octubre, EE.UU. realizó otros ejercicios en Trinidad con el destructor USS Gravely.
El canciller Sean Sobers negó que las maniobras sean precursoras de acciones contra Venezuela.
Maduro acusó al Gobierno trinitense de “hipotecar” al país para amenazar a Venezuela.
El mandatario aseguró que estos pasos afectan la estabilidad regional.
Renovación del acuerdo SOFA y presencia militar creciente
Las maniobras se realizan bajo el Acuerdo SOFA renovado en diciembre de 2024.
Este pacto define el estatus legal y obligaciones del personal militar estadounidense.
EE.UU. ha intensificado su presencia regional con más de 20 ataques contra embarcaciones.
Venezuela denunció que el despliegue naval y aéreo busca propiciar un cambio de régimen.