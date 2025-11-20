EE.UU. muestra maniobras militares en Trinidad y Tobago junto a Venezuela

EE.UU. muestra ejercicios militares

Maniobras cerca de Venezuela

Trinidad y Tobago participa

Segun informa CNN, Estados Unidos divulgó las primeras imágenes oficiales de los ejercicios militares realizados en Trinidad y Tobago.

Las fotos muestran aeronaves V-22 Osprey sin indicación de ubicación ni fecha exacta.

Los ejercicios se desarrollan a solo 11 kilómetros de Venezuela en su punto más cercano.

Las maniobras ocurren en medio de la presión estadounidense sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

Detalles del despliegue militar estadounidense en la isla

EE.UU. muestra las primeras imágenes de sus ejercicios militares en Trinidad y Tobago, cada vez más cerca de Venezuela https://t.co/8eWLB7lzhI — CNN en Español (@CNNEE) November 19, 2025



La Embajada informó que los entrenamientos se realizan del 16 al 21 de noviembre de 2025.

Las operaciones incluyen actividades diurnas y nocturnas en zonas urbanas y rurales del país.

Varios ejercicios incorporan helicópteros de la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantes de Marina.

Estados Unidos destacó la cooperación con Trinidad y Tobago en materia de seguridad.