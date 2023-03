El preso Gary Green es ejecutado en Texas

Fue declarado muerto alrededor de las 19 horas

Dan a conocer sus últimas palabras ¡EJECUTAN A GARY GREEN! El preso Gary Green fue ejecutado en Texas, cumpliendo la sentencia que se le dictaminó tras apuñalar a su esposa e hija, de seis años de edad. Antes de recibir la inyección letal, el culpable dio a conocer sus últimas palabras y se refirió a sus seres queridos antes de ser expuesto a la inyección letal. El hombre fue condenado a muerte en el 2009 y 14 años después, se cumplió la sentencia. Gary Green, antes de fallecer, eligió a un consejo budista para que estuvieran acompañándolo antes de que recibiera la temida inyección. El hombre no dudó en despedirse de las personas presentes antes de que el medicamento hiciera efecto. TERMINAN CON SU VIDA Gary Green, de 51 años de edad, fue ejecutado a las 19:00 horas, después de 14 años de haber sido sentenciado a la pena de muerte. El preso fue acusado de asesinar a su esposa -de quien se había separado recientemente- y de ahogar en la bañera a su hija, de 6 años de edad, en un arranque de furia. El sujeto fue administrado con la inyección letal en la Unidad de Huntsville. En este caso, se conoce que fue condenado por la muerte en septiembre de 2009 de Lovetta Armstead, de 32 años, y la hija de Armstead, Jazzmen Montgomery, en su casa de Dallas. Los abogados de Green no presentaron ninguna apelación para detener la ejecución, informó la agencia The Associated Press (AP).

“No hay nada que pueda hacer” Según reveló AP, un consejero espiritual budista elegido por Green se paró junto a la camilla de la cámara de la muerte a los pies del recluso y dijo una breve oración. Green luego se disculpó profusamente cuando el director le preguntó si tenía una declaración final. En las palabras que reveló, se disculpó con su hijo y con la familia “por el daño que causó”. “Vetta, Jared, Ray, lo siento. No, no lo siento, me disculpo por todo el daño que les he causado a ustedes y a su familia. Comimos juntos, partimos el pan juntos, reímos y lloramos juntos como una familia. Siento haberte fallado, no hay nada que pueda hacer. No lo digo solo por qué esté tumbado en esta camilla”, reveló Green y citó la cuenta de Death Row Watcher en redes sociales.

“Todos éramos uno” Durante la despedida, Green destacó que él había roto el lazo que los unía (al cometer el delito) y señaló que durante su tiempo en prisión debió enfrentar los sentimientos que le marcaron al haber realizado dicho acto en contra de su familia. Por ello, les pidió por última vez que le perdonaran por haberles hecho daño. “Todos éramos uno y rompí ese lazo para bien o para mal. Me llevé no a una, sino a dos, personas a las que todos queríamos, y tuve que vivir con ello mientras estuve aquí. Les pido que me perdonen, no por mí, sino por todos ustedes. Me voy a ir a casa y ustedes van a estar aquí. Quiero asegurarme de que no sufran”, señaló el acusado antes de morir e informó Death Row Watcher.

“Es un adiós” Pero, en sí, el acusado se dirigió a una sola persona: el hijo de Lovetta, JT. En las declaraciones que ofreció, destacó que siempre lo querría y aunque le había prometido que “nunca le diría adiós”, ahora debía enfrentar sus intereses. Por último, el acusado rectificó que nunca dejó de amar a su familia, pero “ya no había nada que hacer”. Archivado como: Ejecutan Gary Green Texas “Tienes que perdonarme para sanar y seguir adelante. Lo siento JT, siempre te quise y te dije que nunca te diría adiós, pero esto es un adiós. No hay nada que pueda hacer para traer de vuelta a tu madre y a tu hermana. Una cosa sobre el hombre que solía ser es que nunca dejé de amarlos. Nos vemos en el otro lado. Dios los bendiga. Terminé, director”, finalizó Green.

Ejecutan Gary Green Texas: ¿Cómo fue la ejecución? De acuerdo con The Associated Press, detallaron que en lugar de insertar las agujas intravenosas en cada brazo, los técnicos de la prisión tuvieron que usar una vena en el brazo derecho de Green y una vena en la parte superior de su mano izquierda, retrasando la inyección brevemente para Green, quien figuraba en los registros de la prisión con un peso de 365 libras (165 kilogramos). Mientras comenzaba la dosis letal del sedante pentobarbital, Green dio las gracias a los administradores de la prisión, a los capellanes y a “todos los hermosos seres humanos de la Unidad Polunsky”, la cárcel que alberga a los condenados de Texas. Varios familiares de las víctimas se abrazaron y lloraron brevemente. Fue declarado muerto 33 minutos después, a las 19:07 horas, indicó AP.

Ejecutan Gary Green Texas: “Es justicia” Ray Montgomery, padre de Jazzmen y uno de los testigos, declaró recientemente que no aplaudía la ejecución de Green, sino que consideraba que el sistema judicial estaba actuando, informó AP. Durante el caso, detallaron que los hijos de Lovetta también sufrieron daño tras el ataque por parte de Green. “Es justicia por la forma en que torturaron a mi hija. Es justicia por la forma en que Lovetta fue asesinada“, dijo Montgomery, de 43 años. Ni él ni otros testigos hablaron después con los periodistas. En apelaciones anteriores, los abogados de Green habían alegado que tenía una discapacidad intelectual y un historial de trastornos psiquiátricos de por vida, informó AP. Archivado como: Ejecutan Gary Green Texas

