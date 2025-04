Ejecutan al asesino de empleada del Miami Herald en Florida.

El estado de Florida ejecutó este martes a Michael Tanzi, de 48 años, condenado por el secuestro, violación y asesinato de Janet Acosta, una empleada del diario Miami Herald.

Hecho ocurrido hace 25 años en la ciudad de Miami.

La ejecución, llevada a cabo mediante inyección letal, tuvo lugar a las 6:12 p.m. hora del Este (22:12 GMT) en el centro penitenciario del estado.

Según informó el Departamento de Prisiones de Florida. Se trata de la tercera ejecución en el estado en lo que va del año.

