Ejecutan a Freddie Owens en South Carolina tras negarle la apelación

Las últimas palabras fueron dirigidas a su abogado. Sin embargo, no se dio a conocer lo que ocurrió durante esa pequeña charla. Poco después se quedó más tranquilo y cerró los ojos.

Owens fue condenado en 1997 por el asesinato de un empleado de una tienda en Greenville, quien no pudo abrir la caja fuerte durante un robo.

¿De qué acusaron a Owens?

El caso de Owens no solo está marcado por el asesinato de 1997, sino también por un incidente posterior, indicó The Associated Press.

En 1999, mientras esperaba su sentencia, Owens asesinó brutalmente a un compañero de prisión, Christopher Lee.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Ataque aéreo con 140 cohetes causa terror

En una confesión detallada, Owens describió cómo apuñaló, quemó los ojos y estranguló a Lee, alegando que lo hizo porque había sido condenado injustamente por el asesinato inicial.

A pesar de la gravedad de este segundo crimen, Owens nunca fue juzgado por el asesinato de Lee.