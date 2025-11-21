Florida eleva a 17 las ejecuciones en un solo año
Publicado el 11/20/2025 a las 19:56
- Florida ejecuta a Randolph
- Suprema Corte rechaza apelación
- Dos ejecuciones más previstas
Segun informa la agencia EFE, Florida aumentó este jueves a diecisiete el número de ejecuciones realizadas en lo que va del año, tras aplicar la pena capital a Richard Barry Randolph, condenado en 1989 por el asesinato de una mujer en East Palatka, en el noreste del estado.
La ejecución tuvo lugar a las 18:12 hora local (22:12 GMT) en la Prisión Estatal de Florida, ubicada cerca de Starke, en el norte del estado, según informó el Departamento Penitenciario de Florida.
Con esta muerte, Florida suma ya 17 ejecuciones en 2025, una cifra que lo coloca muy por encima del resto del país en la aplicación de la pena capital.
Esta ejecución también representa la séptima aplicada este año a un veterano, en un contexto donde el estado ha reforzado políticas para acelerar procedimientos relacionados con condenados a muerte.
Condena y antecedentes del caso Randolph
BREAKING: Florida executes Richard Randolph for the brutal murder of convenience store manager Minnie Ruth McCollum in 1989.
Randolph, a former employee of McCollum’s, was confronted when he attempted to steal the safe.
He then beat, strangled, stabbed & raped McCollum before… pic.twitter.com/hUFnq2B6AX
— Breaking911 (@Breaking911) November 20, 2025
lass=»yoast-text-mark» />>Richard Barry Randolph, de 63 años, había sido condenado por asesinato, robo a mano armada y violación, tras matar a una gerente de tienda mientras intentaba acceder a la caja fuerte del establecimiento en el condado Putnam, donde había trabajado anteriormente.
El crimen se remonta a 1989, y desde entonces Randolph permaneció en el corredor de la muerte mientras su equipo legal intentaba detener la ejecución por diferentes vías.
Los abogados del condenado presentaron recursos argumentando que Randolph sufre lupus, una condición que podría convertir la ejecución por inyección letal en un castigo cruel debido a los efectos potenciales de la combinación de fármacos.
Aseguraron que la mezcla de medicamentos utilizada en el protocolo de ejecución podría generar un sufrimiento extremo y que esto debía ser considerado por los tribunales.
Ejecuciones en Florida respaldadas por fallo del Supremo
Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó los argumentos de la defensa señalando que la reclamación era “extemporánea”, lo que dejó sin efecto los intentos por retrasar la ejecución.
Con el fallo del máximo tribunal, las autoridades penitenciarias procedieron a cumplir la sentencia conforme al calendario previsto.
Además del caso de Randolph, Florida tiene programadas otras dos ejecuciones antes de que concluya el año 2025.
Si esas ejecuciones se llevan a cabo, el estado cerraría el año con un total de 19 condenados a muerte, lo que establecería un récord histórico.
Récord de pena de muerte y comparativa nacional
Florida no había aplicado la pena capital a más de ocho personas en un solo año desde que el Tribunal Supremo reinstauró la pena de muerte en 1976.
La cifra contrasta con el resto del país, donde, hasta hoy, al menos 44 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos en lo que va del año.
Florida se mantiene en el primer lugar nacional en número de ejecuciones, seguido a distancia por Texas, Alabama y Carolina del Sur, cada uno con cinco muertes registradas.
El aumento de ejecuciones está relacionado con cambios recientes en la legislación estatal que han facilitado la imposición de la pena de muerte.
Cambios legales que impulsan el número de ejecuciones
Entre estas medidas se encuentra una ley aprobada en 2023 que convirtió a Florida en uno de los dos únicos estados —junto con Alabama— donde no es necesaria una recomendación unánime del jurado para dictar sentencia de muerte.
A diferencia del resto del país, Florida requiere solamente que ocho de los doce miembros del jurado voten a favor para recomendar la pena capital.
Este estándar, más flexible que el de otros estados, ha generado mayor rapidez en la imposición de sentencias y ha incrementado la cantidad de ejecuciones en el sistema penitenciario estatal.
La combinación de un marco legal más permisivo y un aumento en la programación de ejecuciones ha consolidado a Florida como el estado con mayor número de muertes por pena capital en Estados Unidos durante 2025.