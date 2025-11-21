Florida eleva a 17 las ejecuciones en un solo año

Florida ejecuta a Randolph

Suprema Corte rechaza apelación

Dos ejecuciones más previstas

Segun informa la agencia EFE, Florida aumentó este jueves a diecisiete el número de ejecuciones realizadas en lo que va del año, tras aplicar la pena capital a Richard Barry Randolph, condenado en 1989 por el asesinato de una mujer en East Palatka, en el noreste del estado.

La ejecución tuvo lugar a las 18:12 hora local (22:12 GMT) en la Prisión Estatal de Florida, ubicada cerca de Starke, en el norte del estado, según informó el Departamento Penitenciario de Florida.

Con esta muerte, Florida suma ya 17 ejecuciones en 2025, una cifra que lo coloca muy por encima del resto del país en la aplicación de la pena capital.

Esta ejecución también representa la séptima aplicada este año a un veterano, en un contexto donde el estado ha reforzado políticas para acelerar procedimientos relacionados con condenados a muerte.

Condena y antecedentes del caso Randolph

BREAKING: Florida executes Richard Randolph for the brutal murder of convenience store manager Minnie Ruth McCollum in 1989. Randolph, a former employee of McCollum’s, was confronted when he attempted to steal the safe. He then beat, strangled, stabbed & raped McCollum before… pic.twitter.com/hUFnq2B6AX — Breaking911 (@Breaking911) November 20, 2025



lass=»yoast-text-mark» />>Richard Barry Randolph, de 63 años, había sido condenado por asesinato, robo a mano armada y violación, tras matar a una gerente de tienda mientras intentaba acceder a la caja fuerte del establecimiento en el condado Putnam, donde había trabajado anteriormente.

El crimen se remonta a 1989, y desde entonces Randolph permaneció en el corredor de la muerte mientras su equipo legal intentaba detener la ejecución por diferentes vías.

Los abogados del condenado presentaron recursos argumentando que Randolph sufre lupus, una condición que podría convertir la ejecución por inyección letal en un castigo cruel debido a los efectos potenciales de la combinación de fármacos.

Aseguraron que la mezcla de medicamentos utilizada en el protocolo de ejecución podría generar un sufrimiento extremo y que esto debía ser considerado por los tribunales.