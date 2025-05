Ejecutan al ‘asesino Casanova’ en Florida tras polémico historial criminal

Este jueves, las autoridades de Florida ejecutaron a Glen Rogers, conocido como el ‘asesino Casanova’, quien fue condenado por el asesinato de Tina Marie Cribbs en 1995.

El hombre de 62 años recibió la inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, ubicada cerca de Starke.

Rogers, apodado también ‘asesino cross country’ debido a su modus operandi, afirmó haber asesinado a 70 personas a lo largo de su vida.

Aunque su historia cobró relevancia a nivel nacional, lo que realmente destacó fue su vinculación, aunque nunca probada, con el caso de O.J. Simpson.

