Ejecución de Bryan Jennings establece nuevo récord estatal

Florida ejecutará a Jennings

Caso marcó récord estatal

Apelaciones fueron rechazadas

Segun informa USATODAY, Florida se prepara para ejecutar a Bryan Jennings, un exmarine de 66 años que confesó el secuestro y asesinato de la niña Becky Kunash.

Su ejecución por inyección letal está prevista para el jueves 13 de noviembre a las 18:00 horas.

Será la decimosexta ejecución del año en el estado, una cifra que rompe todos los registros previos.

El caso vuelve al centro de atención por la brutalidad del crimen y la larga historia judicial que lo rodea.

Testimonios familiares y primeros juicios del caso

Durante el tercer juicio, la madre del acusado explicó que Jennings nunca conoció a su padre biológico.

Lo describió como un niño problemático, “muy destructivo e hiperactivo”, desde sus primeros años de vida.

Dijo que quiso internarlo en un hospital psiquiátrico, pero desistió para evitar que eso afectara su ingreso al ejército.

En el primer juicio, uno de sus abogados dijo que el detective que lo interrogó era un “diablo con labia”.