Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Lo Último » Nacional » Ejecución de Bryan Jennings establece nuevo récord estatal

Ejecución de Bryan Jennings establece nuevo récord estatal

La ejecución de Bryan Jennings en Florida marcará un récord estatal de 16 ejecuciones este año, cerrando un caso
Por 
2025-11-13T03:24:22+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: Departamento de Correcciones de Florida

Publicado el 12/11/2025 a las 22:24

  • Florida ejecutará a Jennings
  • Caso marcó récord estatal
  • Apelaciones fueron rechazadas

Segun informa USATODAY, Florida se prepara para ejecutar a Bryan Jennings, un exmarine de 66 años que confesó el secuestro y asesinato de la niña Becky Kunash.

Su ejecución por inyección letal está prevista para el jueves 13 de noviembre a las 18:00 horas.

Será la decimosexta ejecución del año en el estado, una cifra que rompe todos los registros previos.

El caso vuelve al centro de atención por la brutalidad del crimen y la larga historia judicial que lo rodea.

Testimonios familiares y primeros juicios del caso

Florida ,récord, ejecutará MundoNOW
Ejecución de Bryan Jennings marca récord histórico en Florida FOTO: SHUTTERSTOCK

Durante el tercer juicio, la madre del acusado explicó que Jennings nunca conoció a su padre biológico.

Lo describió como un niño problemático, “muy destructivo e hiperactivo”, desde sus primeros años de vida.

Dijo que quiso internarlo en un hospital psiquiátrico, pero desistió para evitar que eso afectara su ingreso al ejército.

En el primer juicio, uno de sus abogados dijo que el detective que lo interrogó era un “diablo con labia”.

Fiscalía detalla horror previo a la ejecución de Bryan Jennings


El fiscal adjunto Greg Stewart describió cómo Jennings arrancó a Becky de la “santidad de su dormitorio”.

Afirmó que la dejó “a merced de cangrejos, tortugas y tiburones”, mostrando la crudeza del crimen.

Llamó al caso “un tapiz de horror y brutalidad”, destacando el impacto que generó en el jurado.

Estas declaraciones reforzaron la posición de la fiscalía ante los intentos de apelación del acusado.

Apelaciones fallidas antes de la ejecución de Bryan Jennings

Florida ,récord, ejecutará MundoNOW
Ejecución de Bryan Jennings marca récord histórico en Florida FOTO: SHUTTERSTOCK

Jennings presentó al menos nueve apelaciones desde su condena en 1986.

La Corte Suprema de Florida rechazó su última apelación el 6 de noviembre.

Argumentó que la falta de representación legal tras la muerte de su abogado no violaba el debido proceso.

Los jueces desestimaron su alegato sobre una supuesta desatención de su salud mental.

Ejecuciones programadas el mismo día en EE.UU.

La ejecución de Jennings será la segunda prevista en Estados Unidos para el 13 de noviembre.

Oklahoma ejecutará a Tremane Wood por un asesinato cometido en 2001.

Al día siguiente, Carolina del Sur llevará a cabo la ejecución de Stephen Bryant mediante pelotón de fusilamiento.

Bryant fue condenado por el asesinato de Willard Tietjen y un mensaje escrito con su sangre.

Aumento de casos marca récord nacional

Si las tres ejecuciones programadas se concretan, Estados Unidos habrá ejecutado a 44 reclusos este año.

Es una cifra que no se veía desde 2010 y que marca un fuerte repunte en la aplicación de la pena capital.

El caso de Jennings forma parte de este año excepcionalmente activo.

Florida encabeza la lista con un número récord de ejecuciones estatales.

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados

Demanda colectiva contra Amazon denuncia políticas de asistencia abusivas

Conductora de tren dormida casi pierde el control en curva peligrosa

Cargador con munición hallado en avión activa investigación federal

Acusan a padres de negligencia por bebé severamente desnutrida
Influencer, Policía, Texas, MundoNOW

Revelan cómo murió el influencer latino Michael Duarte en Texas