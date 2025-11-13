Ejecución de Bryan Jennings establece nuevo récord estatal
Publicado el 12/11/2025 a las 22:24
- Florida ejecutará a Jennings
- Caso marcó récord estatal
- Apelaciones fueron rechazadas
Segun informa USATODAY, Florida se prepara para ejecutar a Bryan Jennings, un exmarine de 66 años que confesó el secuestro y asesinato de la niña Becky Kunash.
Su ejecución por inyección letal está prevista para el jueves 13 de noviembre a las 18:00 horas.
Será la decimosexta ejecución del año en el estado, una cifra que rompe todos los registros previos.
El caso vuelve al centro de atención por la brutalidad del crimen y la larga historia judicial que lo rodea.
Testimonios familiares y primeros juicios del caso
Durante el tercer juicio, la madre del acusado explicó que Jennings nunca conoció a su padre biológico.
Lo describió como un niño problemático, “muy destructivo e hiperactivo”, desde sus primeros años de vida.
Dijo que quiso internarlo en un hospital psiquiátrico, pero desistió para evitar que eso afectara su ingreso al ejército.
En el primer juicio, uno de sus abogados dijo que el detective que lo interrogó era un “diablo con labia”.
Fiscalía detalla horror previo a la ejecución de Bryan Jennings
The U.S. Supreme Court has denied a stay of execution for Bryan Jennings, clearing the way for him to be executed tomorrow in Florida. https://t.co/kMf8uGBuqY @FLDeathPenalty @FADPorg #deathpenalty pic.twitter.com/N1JDCSD0oY
— Robert Dunham (@RDunhamDP) November 12, 2025
El fiscal adjunto Greg Stewart describió cómo Jennings arrancó a Becky de la “santidad de su dormitorio”.
Afirmó que la dejó “a merced de cangrejos, tortugas y tiburones”, mostrando la crudeza del crimen.
Llamó al caso “un tapiz de horror y brutalidad”, destacando el impacto que generó en el jurado.
Estas declaraciones reforzaron la posición de la fiscalía ante los intentos de apelación del acusado.
Apelaciones fallidas antes de la ejecución de Bryan Jennings
Jennings presentó al menos nueve apelaciones desde su condena en 1986.
La Corte Suprema de Florida rechazó su última apelación el 6 de noviembre.
Argumentó que la falta de representación legal tras la muerte de su abogado no violaba el debido proceso.
Los jueces desestimaron su alegato sobre una supuesta desatención de su salud mental.
Ejecuciones programadas el mismo día en EE.UU.
La ejecución de Jennings será la segunda prevista en Estados Unidos para el 13 de noviembre.
Oklahoma ejecutará a Tremane Wood por un asesinato cometido en 2001.
Al día siguiente, Carolina del Sur llevará a cabo la ejecución de Stephen Bryant mediante pelotón de fusilamiento.
Bryant fue condenado por el asesinato de Willard Tietjen y un mensaje escrito con su sangre.
Aumento de casos marca récord nacional
Si las tres ejecuciones programadas se concretan, Estados Unidos habrá ejecutado a 44 reclusos este año.
Es una cifra que no se veía desde 2010 y que marca un fuerte repunte en la aplicación de la pena capital.
El caso de Jennings forma parte de este año excepcionalmente activo.
Florida encabeza la lista con un número récord de ejecuciones estatales.