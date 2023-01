¿Tenía una última esperanza?

Antes de ser ejecutada, McLaughlin en conjunto con su abogado habían esperado la respuesta favorable por parte del gobernador de Missouri, Mike Parson. La esperanza de salvar su vida, se eliminó tras el informe de indulto denegado que llegó por parte del gobierno del estado y que, garantizó el resultado de la mujer.

Este martes, se dio a conocer que Parson no detendría la ejecución de Amber McLaughlin, de 49 años, quien morirá por acosar a una exnovia y apuñalarla hasta matarla hace casi 20 años. Los abogados de McLaughlin no han planeado ninguna apelación legal, informó la agencia The Associated Press.