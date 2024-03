Eiza González asegura que no la contratan por ser demasiado bonita

«Yo estaba como ¿me afeito la cabeza?, ¿me hago menos atractiva? ¿me hago más atractiva? ¿No me visto súper caliente o me visto súper caliente o me cubro todo el tiempo?», destacó.

¿No le creen?

A través de redes sociales, los internuatas no dudaron en expresar su opinión ante las declaraciones de la famosa actriz. PARA VER FOTOS DA CLIC AQUÍ.

«Se hubiera quedado como estaba y harto trabajo que tendría», «Y antes por fea», «Que le diga a su cirujano que la vuelva a hacer fea», aseguraron.

Varias personas compartieron las imágenes de Eiza González, cuando estaba en Televisa y protagonizaba diversas telenovelas juveniles.

«Antes no era tan bonita», «Pues despampanante no es», «Tal vez si no se hubiera operado la cara, no tendría que preocuparse por ser demasiado «bonita» para cualquier papel», destacaron.