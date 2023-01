Aunque esta información nunca fue confirmada, muchísimos fans de Miley han salido a apoyar a la intérprete de ‘The Climb’ por lo sucedido con su ex y Eiza, fue así como la actriz mexicana ha roto el silencio sobre la supuesta infidelidad en la que pudo haber estado envuelta. Archivado como: Eiza González apoya a Shakira

Sin embargo, a la protagonista de la película ‘Ambulancia’, las cosas no le salieron muy bien, porque rápidamente cientos de internautas comenzaron a atacarla por haber estado supuestamente envuelta en la relación que tuvo Miley Cyrus con el actor Liam Hemsworth, ¡aquí todos los detalles!

Muchos son los artistas que han demostrado apoyar a la cantante, pero en este caso a Eiza parece que no le salió muy bien. En un primer tuit la actriz expresó: “ Te amo @Shakira “, mientras que en otro escribió lo siguiente: Feliz de apoyar a una latina que le está rompiendo!! Feliz de que estés de regreso haciendo música @shakira”. Archivado como: Eiza González apoya a Shakira

La guapísima actriz de 32 años, ha demostrado apoyar a Shakira por su más reciente tema, la sesión número 53, en donde arremete fuertemente contra su ex Gerard Piqué , demostrando como una mujer como ella, no va a tolerar infidelidades y dándole un golpe bajo al futbolista y a su actual pareja.

“Eres igualita que Clara”, arremeten fuertemente contra la mexicana

Las críticas no se hicieron esperar, y rápidamente miles de internautas comenzaron a tacharla de lo peor: “Si usted estuvo con Liam cuando seguía casado con Miley, ya no hay vergüenza, Eiza. ¿Quiere que le enseñe las fotos?” Eiza decidió no quedarse callada y respondió a éste comentario:

“¡Hola! Esto es completamente incierto. Nunca en mi vida eh sido parte de ninguna infidelidad. Nunca. Por favor no distorsionen información”, indicó la actriz en Twitter. Sin embargo, a la gente pareció no haberle importado la justificación de la mexicana, arrematando contra ella: “Por favor no te hagas la boba… Miley y Liam anunciaron que se separaron y vos saliste con fotos con el 5 días después y encima de todo te atreviste y te burlaste de ella… vos literalmente sos la CLARA en la historia y claramente sos igualita que Liam”, dijo otra usuaria. “Sabías perfecto que Liam estaba con Miley y aún así te metiste con él”. Archivado como: Eiza González apoya a Shakira