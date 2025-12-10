Miami elige a Eileen Higgins para liderar con transparencia y visión social

Higgins gana segunda vuelta

Promete transparencia municipal

Votantes respaldan su agenda

Segun informa diario las americas, Eileen Higgins ganó la segunda vuelta para liderar Miami con el 59.29% de los votos, superando a Emilio González, quien obtuvo el 40.71% del total.

El Departamento de Elecciones de Miami-Dade reportó estos resultados a las 7:15 p.m., tras contabilizar ciento ocho de los ciento treinta y nueve recintos correspondientes.

Higgins acumuló veinte mil seiscientos setenta y un votos, cifra que consolidó su ventaja sostenida durante todo el escrutinio, incluyendo boletas anticipadas, votos por correo y participación presencial.

González registró catorce mil ciento noventa y seis votos, sin lograr revertir la tendencia favorable hacia Higgins que se mantenía estable desde el inicio de la segunda vuelta electoral.

Participación ciudadana y jornada electoral

With her runoff victory tonight, Eileen Higgins will be Miami’s next mayor—the first woman in the city’s history and the first Democrat in nearly 30 years elected to the office. Congrats, Mayor-elect! pic.twitter.com/lSyZ087Xvc — Democrats (@TheDemocrats) December 10, 2025



La jornada electoral estuvo marcada por lluvia intermitente que afectó la movilidad, aunque no impidió que los votantes acudieran a decidir el liderazgo municipal para los próximos años.

La participación fue moderada, pero suficiente para reflejar un compromiso ciudadano que se mantuvo constante pese a las condiciones climáticas que complicaron algunos traslados durante el día.

Higgins votó temprano en el histórico edificio Alfred I. DuPont, reafirmando su mensaje de transparencia y atención prioritaria a las necesidades de la población trabajadora de Miami.

La votación anticipada, combinada con boletas por correo y asistencia presencial, permitió un escrutinio más ágil y una tendencia clara hacia la candidata demócrata desde etapas iniciales.