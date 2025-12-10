Miami elige a Eileen Higgins para liderar con transparencia y visión social
Publicado el 12/09/2025 a las 21:19
- Higgins gana segunda vuelta
- Promete transparencia municipal
- Votantes respaldan su agenda
Segun informa diario las americas, Eileen Higgins ganó la segunda vuelta para liderar Miami con el 59.29% de los votos, superando a Emilio González, quien obtuvo el 40.71% del total.
El Departamento de Elecciones de Miami-Dade reportó estos resultados a las 7:15 p.m., tras contabilizar ciento ocho de los ciento treinta y nueve recintos correspondientes.
Higgins acumuló veinte mil seiscientos setenta y un votos, cifra que consolidó su ventaja sostenida durante todo el escrutinio, incluyendo boletas anticipadas, votos por correo y participación presencial.
González registró catorce mil ciento noventa y seis votos, sin lograr revertir la tendencia favorable hacia Higgins que se mantenía estable desde el inicio de la segunda vuelta electoral.
Participación ciudadana y jornada electoral
With her runoff victory tonight, Eileen Higgins will be Miami’s next mayor—the first woman in the city’s history and the first Democrat in nearly 30 years elected to the office.
Congrats, Mayor-elect! pic.twitter.com/lSyZ087Xvc
— Democrats (@TheDemocrats) December 10, 2025
La jornada electoral estuvo marcada por lluvia intermitente que afectó la movilidad, aunque no impidió que los votantes acudieran a decidir el liderazgo municipal para los próximos años.
La participación fue moderada, pero suficiente para reflejar un compromiso ciudadano que se mantuvo constante pese a las condiciones climáticas que complicaron algunos traslados durante el día.
Higgins votó temprano en el histórico edificio Alfred I. DuPont, reafirmando su mensaje de transparencia y atención prioritaria a las necesidades de la población trabajadora de Miami.
La votación anticipada, combinada con boletas por correo y asistencia presencial, permitió un escrutinio más ágil y una tendencia clara hacia la candidata demócrata desde etapas iniciales.
Eileen Higgins promesas de campaña
Higgins centró su campaña en combatir la corrupción y ampliar la vivienda asequible, dos temas prioritarios para residentes de una ciudad con altos costos de vida crecientes continuamente.
Su agenda también incluyó mejoras del transporte público, fortalecimiento de infraestructura y promoción de políticas ambientales dirigidas a enfrentar desafíos urbanos presentes en numerosos sectores de Miami.
La candidata recibió apoyo de figuras políticas nacionales como Pete Buttigieg y David Jolly, quienes destacaron su compromiso con la comunidad inmigrante y su enfoque inclusivo.
Higgins afirmó que su victoria representa una “dirección diferente” para Miami, enfocada en pequeños negocios, servicios públicos eficientes y una gestión cercana a las familias trabajadoras de la ciudad.
Retos urgentes para el nuevo gobierno local
Entre las principales preocupaciones ciudadanas mencionadas durante la campaña destacó el elevado costo de la vivienda, problema que afecta a diversos vecindarios y continúa intensificándose progresivamente.
También resaltó la urgente necesidad de infraestructura para combatir inundaciones, desafío creciente en Miami debido al aumento del nivel del mar y eventos climáticos cada vez más frecuentes.
La gestión del presupuesto municipal será clave para implementar programas sociales y proyectos urbanos, áreas que Higgins deberá abordar con planificación estratégica durante su administración entrante.
El proceso electoral concluyó sin incidentes mayores, cerrando un ciclo atípico celebrado en diciembre, donde los votantes acudieron nuevamente a las urnas para definir la máxima autoridad local.