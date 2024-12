Efigenia Ramos: La Confidente de Silvia Pinal Enfrenta un Delicado Estado de Salud

“Me voy a mi casa. No lo sé [qué sucederá con la familia Pinal],” agregó.

Silvia Pinal encontró en Efigenia Ramos no solo a una asistente leal, sino a una compañera de vida.

Aclaró también que no continuará como parte del equipo que maneja las relaciones públicas de la dinastía.

Efigenia también mencionó tener lista la cripta familiar en el Panteón Jardín.

“Lo que ellos [la familia] me digan lo haré. No me han dicho cuándo llevarán las cenizas,” explicó.

Además de ser un pilar en la vida de Silvia Pinal, Ramos enfrentó diversas controversias.

En entrevistas anteriores, desmintió acusaciones sobre supuesto enriquecimiento ilícito.