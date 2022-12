El insomnio ha sido relacionado con accidentes vehiculares y domésticos, hecho que supone un grave riesgo no solo para quien lo padece, sino también para sus familiares, compañeros de trabajo, peatones y conductores de vehículos motores.

Según el National Institutes of Health, entre el 7% y el 19% de los adultos no duermen lo suficiente para alcanzar un descanso ideal , lo que ocasiona fatiga o cansancio al día siguiente y aumenta la probabilidad de sufrir accidentes debido a la falta de sueño. ¿Duermes poco? Aquí te contamos 4 efectos de dormir poco que puede producir en tu organismo:

En términos generales, el insomnio crónico está relacionado con el aumento de la presión arterial como consecuencia del estrés y la ansiedad producidos por no dormir lo suficiente; en algunos pacientes, la falta de descanso produce malos hábitos alimenticios y menor actividad física, dos de las causas más comunes de la presión arterial elevada.

2. Enfermedades de la piel

Si padeces de insomnio crónico, es posible que hayas notado diferencias en tu piel, desde un envejecimiento más acelerado, con la aparición de líneas de expresión, hasta padecimientos como el acné, la psoriasis, el eczema y la dermatitis.

No dormir las suficientes horas tiene un efecto negativo en la piel por una razón principal: Al no descansar, el organismo se debilita y no trabaja adecuadamente para que la piel entre en un proceso de reparación natural cada noche.