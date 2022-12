En medio de los saqueos en comercios y casas, parece ser que la delincuencia cobró un rango mayor cuando se informó que una planta de electricidad fue víctima de un asalto que provocó que parte del estado se quedara sin energía. De acuerdo con el portal de noticias, New York Post, se indicó que alrededor de 15,000 personas despertaron sin electricidad en plena Navidad.

“ Unos 7.700 clientes se quedaron sin electricidad , pero la restauraron a las 5 a.m.”, informó un vocero de la compañía e informó el New York Post. Ante el mal clima, la situación empeoró en los sitios que se quedaron sin energía debido a que las condiciones no se prestaban para poder realizar la restauración.

En los primeros reportes se informó que el asalto a las plantas de energía, comenzó alrededor de las 2:30 a.m., del domingo. La primera subestación que sufrió vandalismo es la que controla Puget Sound Energy , que resultó dañada y dejó sin energía a miles de personas en la zona.

“Más de 7000 clientes en Graham y Elk Plain se quedaron sin electricidad, y seguimos trabajando para restablecer la electricidad de la manera más rápida y segura posible. No hay peligro para la seguridad pública y estamos trabajando con las fuerzas del orden público federales y locales”, informó el Tacoma Public Utilities en el comunicado.

Pero no fue la única subestación que quedó sin energía, puesto que el siguiente robo y saqueo ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana, según informó el Tacoma Public Utilities en un comunicado tras los cortes de energía que ocurrieron en la zona. En el reporte, se especificó que no había daños, ni peligro alguno tras el robo.

"La investigación de los incidentes de hoy está en curso y, por lo tanto, no podemos proporcionar más detalles sobre los incidentes para permitir que las fuerzas del orden tengan tiempo para hacer su trabajo. Agradecemos la paciencia de los clientes mientras trabajamos con la policía para investigar el daño a nuestras subestaciones" informó TPU .

La tercera subestación que sufrió del vandalismo del estado, ocurrió poco después de las 5:30 de la mañana, según informó New York Post . Mientras tanto, el Tacoma Public Utilities, indicó en redes sociales que la investigación continúa y por ello, los detalles de los robos se mantienen bajo resguardo de las autoridades.

Pero Washington no es el único estado que se quedó sin energía, mientras los robos y el intenso clima azotan al país. De acuerdo con la agencia The Associated Press, la ventisca rugió en el oeste de Nueva York el viernes y el sábado, dejando varados a los automovilistas, cortando el suministro eléctrico e impidiendo que los equipos de emergencia lleguen a los residentes en casas heladas y automóviles atascados.

La tormenta también cortó el suministro eléctrico en comunidades desde Maine hasta Seattle. El operador de la red del Atlántico medio había pedido a sus 65 millones de consumidores que conservaran energía en medio de la congelación el sábado, informó AP.