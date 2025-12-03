Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Lo Último » Internacional » EE.UU. sanciona a la actriz venezolana Jimena Araya por presuntos nexos con el Tren de Aragua

EE.UU. sanciona a la actriz venezolana Jimena Araya por presuntos nexos con el Tren de Aragua

Estados Unidos impuso sanciones contra Jimena Araya y varios presuntos integrantes del Tren de Aragua, bloqueando sus activos.
Por 
2025-12-03T18:39:21+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
EEUU sanciona a actriz venezolana/Foto: Shutterstock

Publicado el 12/03/2025 a las 13:39

  • EEUU sanciona a actriz venezolana
  • Bloqueo total de activos
  • Expansión continental del grupo

Estados Unidos impuso sanciones financieras contra la actriz y DJ venezolana Jimena Araya, conocida en el mundo del entretenimiento como Rosita, acusándola de mantener vínculos con el líder del Tren de Aragua.

El Departamento del Tesoro la incluyó en una red de personas señaladas por brindar “apoyo material” a esta organización criminal, designada como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

Según las autoridades, Araya habría sostenido una relación sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero, alias “Niño Guerrero”, considerado jefe máximo del Tren de Aragua.

El organismo también indicó que la artista habría colaborado en la fuga del líder criminal de la prisión de Tocorón en 2012, un hecho que marcó el ascenso del grupo en Venezuela.

Alcance de las sanciones y señalamientos contra Araya

EEUU sanciona a actriz venezolana
EEUU sanciona a actriz venezolana presuntamente vinculada con el Tren de Aragua-Foto: Shutterstock

La actriz, de 42 años, acumula una comunidad de 3,5 millones de seguidores en Instagram y ha trabajado como DJ en discotecas de Colombia, país donde se han rastreado presuntas operaciones financieras ligadas al Tren de Aragua.

El Gobierno estadounidense sostiene que parte de las ganancias de sus presentaciones terminaban destinadas a la organización, reforzando su capacidad operativa fuera de Venezuela.

TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela

Uno de los locales donde habría actuado es Maiquetía VIP, ubicado en Bogotá y propiedad de Eryk Landaeta, arrestado en 2024 y sancionado por supuestamente utilizar eventos nocturnos para vender drogas y lavar dinero.

Como consecuencia de estas medidas, todas las propiedades y activos vinculados a Araya quedarán bloqueados, y cualquier transacción con ella queda prohibida bajo jurisdicción estadounidense.

Otros sancionados y la estructura del Tren de Aragua

Además de Araya, fueron incluidos en la lista Kenffersso Sevilla, alias “El Flipper”, detenido en Colombia y señalado como mano derecha de Niño Guerrero.

El Tesoro también designó a otros presuntos integrantes: Richard José Espinal, Noe Aponte, Asdrubal Escobar y Cheison Guerrero, señalados de operar en distintos niveles de la organización.

Estas sanciones buscan cortar los recursos que alimentan la expansión regional del Tren de Aragua, que ha extendido sus actividades delictivas por Sudamérica durante la última década.

La acción financiera forma parte de una estrategia más amplia para frenar redes criminales transnacionales que utilizan rutas migratorias y locales comerciales para sus operaciones.

Expansión y amenaza continental del Tren de Aragua

El Tren de Aragua surgió en la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, y posteriormente se consolidó como un grupo criminal con presencia en varios países.

Sus actividades incluyen extorsión, tráfico de drogas, trata de personas y control territorial en zonas vulnerables de la región.

Estados Unidos considera que la estructura ha incrementado su nivel de amenaza y busca frenar su crecimiento mediante acciones directas contra sus operadores y colaboradores, según ‘EFE’.

Etiquetas: , , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados

Trump intensifica la tensión electoral en Honduras con fuerte advertencia

Trump presume “gran llamada” con Lula en pleno giro comercial

Petro desafía a Trump con invitación a destruir narcolaboratorios en Colombia
Sheinbaum descarta vínculo entre remesas y lavado

Sheinbaum descarta lavado de dinero en caída de remesas
Sheinbaum y presidente de Singapur

¿No la tolera? Gesto entre Claudia Sheinbaum y la esposa del presidente de Singapur causa confusión