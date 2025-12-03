EE.UU. sanciona a la actriz venezolana Jimena Araya por presuntos nexos con el Tren de Aragua
Publicado el 12/03/2025 a las 13:39
- EEUU sanciona a actriz venezolana
- Bloqueo total de activos
- Expansión continental del grupo
Estados Unidos impuso sanciones financieras contra la actriz y DJ venezolana Jimena Araya, conocida en el mundo del entretenimiento como Rosita, acusándola de mantener vínculos con el líder del Tren de Aragua.
El Departamento del Tesoro la incluyó en una red de personas señaladas por brindar “apoyo material” a esta organización criminal, designada como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.
Según las autoridades, Araya habría sostenido una relación sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero, alias “Niño Guerrero”, considerado jefe máximo del Tren de Aragua.
El organismo también indicó que la artista habría colaborado en la fuga del líder criminal de la prisión de Tocorón en 2012, un hecho que marcó el ascenso del grupo en Venezuela.
Alcance de las sanciones y señalamientos contra Araya
La actriz, de 42 años, acumula una comunidad de 3,5 millones de seguidores en Instagram y ha trabajado como DJ en discotecas de Colombia, país donde se han rastreado presuntas operaciones financieras ligadas al Tren de Aragua.
El Gobierno estadounidense sostiene que parte de las ganancias de sus presentaciones terminaban destinadas a la organización, reforzando su capacidad operativa fuera de Venezuela.
Uno de los locales donde habría actuado es Maiquetía VIP, ubicado en Bogotá y propiedad de Eryk Landaeta, arrestado en 2024 y sancionado por supuestamente utilizar eventos nocturnos para vender drogas y lavar dinero.
Como consecuencia de estas medidas, todas las propiedades y activos vinculados a Araya quedarán bloqueados, y cualquier transacción con ella queda prohibida bajo jurisdicción estadounidense.
Otros sancionados y la estructura del Tren de Aragua
Además de Araya, fueron incluidos en la lista Kenffersso Sevilla, alias “El Flipper”, detenido en Colombia y señalado como mano derecha de Niño Guerrero.
El Tesoro también designó a otros presuntos integrantes: Richard José Espinal, Noe Aponte, Asdrubal Escobar y Cheison Guerrero, señalados de operar en distintos niveles de la organización.
Estas sanciones buscan cortar los recursos que alimentan la expansión regional del Tren de Aragua, que ha extendido sus actividades delictivas por Sudamérica durante la última década.
La acción financiera forma parte de una estrategia más amplia para frenar redes criminales transnacionales que utilizan rutas migratorias y locales comerciales para sus operaciones.
🚨💥 EEUU sanciona a “Rosita” y otros seis colaboradores del Tren de Aragua
🇺🇸 El Departamento del Tesoro sancionó a la actriz venezolana Jimena Araya, conocida como «Rosita», por colaborar con el Tren de Aragua, según informó la OFAC. Washington la acusa de facilitar apoyo… pic.twitter.com/7wdgWhw8nl
— EVTV (@EVTVMiami) December 3, 2025
Expansión y amenaza continental del Tren de Aragua
El Tren de Aragua surgió en la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, y posteriormente se consolidó como un grupo criminal con presencia en varios países.
Sus actividades incluyen extorsión, tráfico de drogas, trata de personas y control territorial en zonas vulnerables de la región.
Estados Unidos considera que la estructura ha incrementado su nivel de amenaza y busca frenar su crecimiento mediante acciones directas contra sus operadores y colaboradores, según ‘EFE’.