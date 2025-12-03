EE.UU. sanciona a la actriz venezolana Jimena Araya por presuntos nexos con el Tren de Aragua

EEUU sanciona a actriz venezolana

Bloqueo total de activos

Expansión continental del grupo

Estados Unidos impuso sanciones financieras contra la actriz y DJ venezolana Jimena Araya, conocida en el mundo del entretenimiento como Rosita, acusándola de mantener vínculos con el líder del Tren de Aragua.

El Departamento del Tesoro la incluyó en una red de personas señaladas por brindar “apoyo material” a esta organización criminal, designada como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

Según las autoridades, Araya habría sostenido una relación sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero, alias “Niño Guerrero”, considerado jefe máximo del Tren de Aragua.

El organismo también indicó que la artista habría colaborado en la fuga del líder criminal de la prisión de Tocorón en 2012, un hecho que marcó el ascenso del grupo en Venezuela.

Alcance de las sanciones y señalamientos contra Araya

La actriz, de 42 años, acumula una comunidad de 3,5 millones de seguidores en Instagram y ha trabajado como DJ en discotecas de Colombia, país donde se han rastreado presuntas operaciones financieras ligadas al Tren de Aragua.

El Gobierno estadounidense sostiene que parte de las ganancias de sus presentaciones terminaban destinadas a la organización, reforzando su capacidad operativa fuera de Venezuela.

Uno de los locales donde habría actuado es Maiquetía VIP, ubicado en Bogotá y propiedad de Eryk Landaeta, arrestado en 2024 y sancionado por supuestamente utilizar eventos nocturnos para vender drogas y lavar dinero.

Como consecuencia de estas medidas, todas las propiedades y activos vinculados a Araya quedarán bloqueados, y cualquier transacción con ella queda prohibida bajo jurisdicción estadounidense.