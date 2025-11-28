Trump ordena revisión total de Green Cards tras ataque que dejó dos agentes críticos

EEUU revisará green cards

Migrantes bajo revisión estricta

Ataque desata nueva política

Segun informa la agencia EFE, El Gobierno de Estados Unidos anunció una revisión rigurosa de Green Cards para migrantes provenientes de países de preocupación luego del tiroteo que dejó dos agentes heridos.

Joseph B. Edlow, director de USCIS, afirmó que la medida fue ordenada directamente por el presidente Donald Trump y se ejecutará de manera amplia y exhaustiva.

El anuncio no especificó qué países están incluidos, aunque la revisión abarcará todas las tarjetas emitidas a extranjeros provenientes de regiones consideradas riesgosas por las autoridades.

La decisión fue motivada tras identificarse al afgano Rahmanullah Lakanwal como presunto responsable del ataque ocurrido cerca de la Casa Blanca, dejando a los agentes críticos.

Orden de Trump y respuesta de USCIS

At the direction of @POTUS, I have directed a full scale, rigorous reexamination of every Green Card for every alien from every country of concern. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 27, 2025



Un día antes del anuncio, el gobierno ya había suspendido solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos, decisión tomada minutos después de un mensaje de Trump al país.

Trump responsabilizó a políticas migratorias del expresidente Joe Biden por permitir el ingreso de Lakanwal, vinculando directamente el episodio violento con fallas del reasentamiento previo.

En su mensaje, el mandatario calificó el ataque como un acto de odio y prometió medidas más estrictas contra ciudadanos afganos que intenten ingresar al país.

USCIS reiteró que la seguridad nacional no es negociable y que los estadounidenses no deben asumir consecuencias derivadas de políticas migratorias consideradas imprudentes por el gobierno.