Trump ordena revisión total de Green Cards tras ataque que dejó dos agentes críticos
Publicado el 11/27/2025 a las 19:05
- EEUU revisará green cards
- Migrantes bajo revisión estricta
- Ataque desata nueva política
Segun informa la agencia EFE, El Gobierno de Estados Unidos anunció una revisión rigurosa de Green Cards para migrantes provenientes de países de preocupación luego del tiroteo que dejó dos agentes heridos.
Joseph B. Edlow, director de USCIS, afirmó que la medida fue ordenada directamente por el presidente Donald Trump y se ejecutará de manera amplia y exhaustiva.
El anuncio no especificó qué países están incluidos, aunque la revisión abarcará todas las tarjetas emitidas a extranjeros provenientes de regiones consideradas riesgosas por las autoridades.
La decisión fue motivada tras identificarse al afgano Rahmanullah Lakanwal como presunto responsable del ataque ocurrido cerca de la Casa Blanca, dejando a los agentes críticos.
Orden de Trump y respuesta de USCIS
At the direction of @POTUS, I have directed a full scale, rigorous reexamination of every Green Card for every alien from every country of concern.
— USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 27, 2025
Un día antes del anuncio, el gobierno ya había suspendido solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos, decisión tomada minutos después de un mensaje de Trump al país.
Trump responsabilizó a políticas migratorias del expresidente Joe Biden por permitir el ingreso de Lakanwal, vinculando directamente el episodio violento con fallas del reasentamiento previo.
En su mensaje, el mandatario calificó el ataque como un acto de odio y prometió medidas más estrictas contra ciudadanos afganos que intenten ingresar al país.
USCIS reiteró que la seguridad nacional no es negociable y que los estadounidenses no deben asumir consecuencias derivadas de políticas migratorias consideradas imprudentes por el gobierno.
EEUU revisará green cards a migrantes de países señalados
Aunque USCIS no detalló públicamente la lista actualizada de países, Trump había prohibido previamente el ingreso de ciudadanos de doce naciones argumentando preocupaciones relacionadas con seguridad nacional.
La lista incluía Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen como regiones con restricciones aplicadas.
Además, se establecieron limitaciones adicionales para ciudadanos provenientes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, bajo justificaciones migratorias similares.
La nueva revisión de Green Cards se enmarca dentro de estas políticas previas, ampliando controles para reducir riesgos relacionados con migración desde países considerados peligrosos.
Restricciones migratorias previas y países afectados
Las autoridades también identificaron a los agentes heridos como Sarah Beckstrom, de veinte años, y Andrew Wolfe, de veinticuatro, ambos pertenecientes a la Guardia Nacional estadounidense.
Los agentes permanecen en estado crítico tras el ataque ocurrido cerca de la Casa Blanca, incidente que provocó conmoción dentro de las fuerzas de seguridad.
El presunto atacante vivía con su esposa y cinco hijos en el estado de Washington, desde donde viajó en su vehículo particular hacia la capital del país.
Su traslado evidenció que no existieron alertas previas que impidieran su desplazamiento, lo que incrementó cuestionamientos sobre procesos de supervisión migratoria y antecedentes individuales.
EEUU revisará green cards mientras avanza investigación del tiroteo
El director del FBI, Kash Patel, confirmó que Lakanwal trabajó previamente para una unidad militar respaldada por la CIA durante operaciones estadounidenses en Afganistán antes de su llegada.
Lakanwal ingresó a Estados Unidos en 2021 bajo el programa Operation Allies Welcome, creado para apoyar a ciudadanos afganos tras la retirada militar estadounidense.
Este antecedente generó debate sobre procesos de selección aplicados dentro del programa, especialmente tras revelarse los vínculos laborales previos del sospechoso con unidades respaldadas por inteligencia.
La revisión de Green Cards surge como respuesta gubernamental ante preocupaciones derivadas del ataque, impulsando nuevas evaluaciones sobre programas de reasentamiento y seguridad nacional.
Programa aliado y antecedentes del sospechoso
Las autoridades federales señalaron que continuarán investigando el ataque para determinar fallas operativas que permitieron que el sospechoso se desplazara hacia la zona cercana a la Casa Blanca.
El incidente generó amplio impacto político y social, intensificando discusiones nacionales sobre migración, seguridad y procesos de vigilancia aplicados a solicitantes provenientes de países considerados riesgosos.
La medida anunciada por USCIS ya causa preocupación entre comunidades migrantes que temen afectaciones generalizadas derivadas de la revisión masiva de Green Cards.
En los próximos días se esperan actualizaciones oficiales que clarifiquen procedimientos específicos, incluyendo criterios y plazos para la aplicación formal de la revisión anunciada.