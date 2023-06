El Departamento de Defensa de EEUU contestó a críticas de China

Aseguran que no tolerarán malos comentarios por parte del país asiático

Estados Unidos, anunció que está dispuesto a cooperar para finalizar la pelea entre China y EEUU NO SE QUEDAN CALLADOS Y RESPONDE CRÍTICAS DE CHINA. El Departamento de Defensa de Estados Unidos, lanzó fuerte comentario en contra de los juicios del país asiático y que produjeron una respuesta inmediata del gobierno estadounidense. De acuerdo las declaraciones, aseguraron que no se tolerará un mal comentario en contra de EEUU. Por su parte, China comenzó a señalar su malestar en contra de las acciones que está tomando Estados Unidos en torno a la situación que ocurrió con Taiwán y los recientes comentarios en torno al comercio con el fentanilo. Además, aseguran que la situación empeoró cuando ingresó el nuevo ministro de defensa declaró que «un apretón de manos», no lo solucionará todos los conflictos. EEUU LANZÓ CONTUNDENTE MENSAJE A CHINA Ante los fuertes comentarios que estuvo haciendo China en contra de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien es el actual secretario de Defensa de Estados Unidos, salió a responder dichos juicios y envió un contundente mensaje al país asiático. Esto sucedió mientras se encontraba en Singapur para el vigésimo Diálogo Shangri-La del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Él señaló que Washington no tolerará ninguna “coerción ni intimidación” de sus aliados y socios por parte de China, al tiempo que aseguró a Beijing que Estados Unidos sigue comprometido a mantener el statu quo sobre Taiwán y China, preferiría el diálogo al conflicto, según informó la agencia The Associated Press.

¿Entre la espada y la pared? Entre los comentarios, Austin declaró que Estados Unidos también está comprometido a disuadir la amenaza de misiles de Corea del Norte y los reclamos de China sobre Taiwán, una isla democrática autónoma que Beijing dice que es su territorio, y señaló que Washington ha estado intensificando la planificación, coordinación y entrenamiento de defensa con naciones socias en la región. «Para ser claros, no buscamos conflicto o confrontación», declaró Austin en el foro. «Pero no retrocederemos ante la intimidación o la coerción», declaró y citó The Associated Press. Por el momento, los comentarios parece ser que podrían ocasionar una rápida respuesta verbal por el nuevo ministro de defensa de China.

¿Protección a Taiwán? Por otra parte, Estados Unidos sigue «profundamente comprometido» con la política de larga data de una sola China, que reconoce a Beijing como el gobierno de China, pero permite relaciones informales con Taiwán y continúa «oponiéndose categóricamente a los cambios unilaterales en el statu quo de ambos lados», según AP. Austin, también declaró que la invasión de Rusia a Ucrania había servido para subrayar cuán peligroso sería el mundo si los países grandes pudieran «simplemente invadir a sus vecinos pacíficos con impunidad», informó AP. Por el momento, se espera que las respuestas del secretario de defensa sean recibidas a bien.

EEUU responde críticas China: ¿Una presión constante? En medio del foro que se estaba llevando a cabo, Austin presionó para obtener apoyo para la visión de Washington de un «Indo-Pacífico libre, abierto y seguro dentro de un mundo de reglas y derechos, como el mejor curso para contrarrestar la creciente asertividad china en la región», detalló AP. Esta respuesta se convirtió en tema de debate, debido a los constantes comentarios por parte de China, donde criticaron la respuesta ante su conflicto con Taiwán y la decisión de mantenerse esperando una conciliación, por parte de EEUU. Por esa razón, el país asiático no dudó en enviar comentarios mordaces sobre Estados Unidos. Archivado como: EEUU responde críticas China

En medio del foro que se estaba llevando a cabo, Austin presionó para obtener apoyo para la visión de Washington de un «Indo-Pacífico libre, abierto y seguro dentro de un mundo de reglas y derechos, como el mejor curso para contrarrestar la creciente asertividad china en la región», detalló AP. Esta respuesta se convirtió en tema de debate, debido a los constantes comentarios por parte de China, donde criticaron la respuesta ante su conflicto con Taiwán y la decisión de mantenerse esperando una conciliación, por parte de EEUU. Por esa razón, el país asiático no dudó en enviar comentarios mordaces sobre Estados Unidos.

