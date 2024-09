Gobierno de EEUU prepara cargos a Irán por ataque informático contra Trump

Gobierno de EEUU prepara cargos a Irán

Los hechos ocurren tras ataque informático contra Trump

¿Qué cargos criminales se harán?

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está ultimando cargos criminales en relación con un ataque cibernético iraní.

Que estuvo dirigido a la campaña presidencial de Donald Trump, con el objetivo de influir en las elecciones de noviembre.

Según fuentes familiarizadas con el caso, esta ofensiva cibernética forma parte de un esfuerzo iraní más amplio para alterar el proceso electoral estadounidense.

Lo que ha generado preocupación tanto dentro del gobierno de los EE. UU. como en el ámbito internacional.

GOBIERNO DE EEUU DARÁ CARGOS A IRÁN POR ATAQUE HACIA TRUMP

El ataque, que tuvo lugar en agosto, resultó en el robo y la distribución de documentos confidenciales de la campaña de Trump.

Tres importantes medios de comunicación estadounidenses, Politico, The New York Times y The Washington Post, habrían recibido parte de este material, aunque ninguno ha revelado el contenido específico.

El FBI, junto con otras agencias federales, ha estado investigando el incidente, rápidamente vinculándolo con un esfuerzo iraní para influir en las elecciones presidenciales.

Matthew Olsen, fiscal general adjunto y principal responsable de la seguridad nacional del Departamento de Justicia, señaló que Irán ha intensificado sus esfuerzos de interferencia electoral en este ciclo.