Es el segundo partido amistoso de EEUU antes del Mundial

La afición preocupada por el equipo

¿Tuvo deficiente rendimiento?

La afición de Estados Unidos se encuentra ‘desanimada’ tras el reciente desempeño del equipo del partido de este martes 27 de septiembre, al ser el segundo amistoso en el que no se ven triunfantes. EEUU preocupa antes del Mundial tras empate 0 – 0 con Arabia Saudita, te contamos los detalles. USMNT.

La selección de EEUU llegará ‘derrotada’ a la Copa Mundial y no sólo por las lesiones en su plantel. Este martes, empató 0-0 con Arabia Saudí en Murcia, España, en un duelo en que el desempeño del equipo norteamericano osciló entre lo mediocre y los preocupante.

Tras no sumar ningún disparo a portería el viernes en la derrota por 2-0 ante Japón, 24ta del mundo, Estados Unidos efectuó sólo dos ante los saudíes (53ros) en el último duelo de preparación de la selección de las barras y las estrellas, según la Agencia The Associated Press.

En los últimos siete encuentros ante naciones que disputarán el Mundial, Estados Unidos sólo tiene una victoria, tres derrotas y tres empates, siendo blanqueado seis veces. Reuniendo un historial nada favorecedor para sus próximos encuentros en la cancha.