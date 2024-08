EEUU ofrecería amnistía a Nicolás Maduro para que renuncie al poder

Al parecer, a cambio de su renuncia al poder se le otorgaría una amnistía al presidente venezolano Nicolás Maduro, de acuerdo con un reporte exclusivo de The Wall Street Journal ,

A 13 días de que el CNE declarara ganador a Maduro con más del 51% de los votos, no se han publicado las actas correspondientes.

Rodríguez es la presidenta del Tribunal Supremo y de la Sala Electoral en Venezuela.

Maduro, al ser el último en comparecer, aseguró que había renunciado a sus inmunidades como jefe de Estado «por la paz, por la estabilidad y el derecho a la tranquilidad de Venezuela.»

En declaraciones a la prensa después de su comparecencia, Maduro afirmó:

«He respondido el interrogatorio que de manera legal se me ha hecho. No he rehuido ninguna pregunta.»