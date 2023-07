Ex oficial de inteligencia testifica ante el Congreso

Pentágono niega las afirmaciones

Demócratas y republicanos impulsan investigaciones adicionales

Estados Unidos está ocultando un programa de varios años que recupera y realiza ingeniería inversa de objetos voladores no identificados, testificó el miércoles ante el Congreso un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea. El Pentágono ha negado sus afirmaciones, según publica la agencia de noticias The Associated Press.

El muy esperado testimonio del mayor retirado David Grusch ante un subcomité de Supervisión de la Cámara de Representantes fue la última incursión del Congreso en el mundo de los UAP, o «fenómenos aéreos no identificados«, que es el término oficial que usa el gobierno de los EEUU en lugar de la palabra ovnis. Archivado como: EEUU oculta programa ovnis.