Un ataque con aviones no tripulados de la coalición liderada por Estados Unidos en el noreste de Siria mató a un militante del grupo Estado Islámico el lunes 10 de octubre de 2022, dijo un funcionario de seguridad kurdo-sirio, reseñó The Associated Press.

Hablando bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones, el funcionario dijo a The Associated Press que el objetivo del ataque fue el miembro del Estado Islámico que conducía una motocicleta en la aldea de Hamam al-Turkman. La aldea está controlada por las fuerzas de oposición sirias respaldadas por Turquía cerca de Tel Abyad.

No se reportaron otras víctimas. Fotos de los medios locales aparecieron en las redes sociales que muestran lo que supuestamente son los restos del cuerpo del militante junto a la motocicleta destruida.

El Comando Central de Estads Unidos no emitió de inmediato una declaración sobre el ataque con aviones no tripulados y no respondió de inmediato a una consulta de Associated Press sobre el asunto.