EEUU lanza advertencia por viajes a México en primavera

La amenaza latente de la violencia de los cárteles y la presencia de drogas no reguladas, potencialmente peligrosas, plantean riesgos significativos en lugares como Cancún, uno de los destinos más emblemáticos del país.

Principalmente relacionadas con la creciente violencia vinculada a los cárteles y el comercio de drogas no reguladas.

«El alcohol no regulado puede estar contaminado, y ciudadanos estadounidenses han informado que perdieron el conocimiento o resultaron heridos después de consumir alcohol posiblemente contaminado», decía el aviso.

Sin embargo, la advertencia no se limita solo a cuestiones de seguridad física, de acuerdo con el portal USA Today.

Este llamado de atención busca no solo prevenir incidentes relacionados con la violencia directa, sino también garantizar la salud y la seguridad general de los visitantes durante las vacaciones de primavera.

Precaución al viajar a México

A través de una entrevista, el investigador privado Jay Armes III, dijo que los turistas deben tener precaución al momento de viajar a México.

«Tienes que ser un viajero inteligente dondequiera que vayas, ya sea Cancún, Europa o Estados Unidos «, dijo, según Fox News.

«No puedes ir a lugares con lo que yo llamo una mentalidad de turista. Eso es cuando estás en modo de vacaciones y tienes las anteojeras puestas. No te das cuenta de todo lo que sucede a tu alrededor», agregó.

«Cuando tienes esa mentalidad (de turista), no captas cosas que deberías captar. Y estás haciendo cosas que normalmente no harías. Estás tomando riesgos, e ir a lugares a los que normalmente no irías», mencionó.