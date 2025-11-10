EEUU intensifica su ataque marítimo y mata a seis presuntos narcoterroristas en el Pacífico
Publicado el 11/10/2025 a las 12:28
- EEUU intensifica ataque marítimo
- Seis presuntos narcoterroristas muertos
- El país refuerza presencia naval
Estados Unidos llevó a cabo dos nuevos ataques en el Pacífico Oriental que dejaron un saldo de seis muertos, todos presuntos integrantes de redes de narcotráfico, en el marco de la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump contra lo que denomina “narcoterrorismo”.
De acuerdo con ‘EFE’, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó este lunes que ambas embarcaciones fueron destruidas en “ataques cinéticos letales” realizados bajo órdenes directas del mandatario.
Las acciones, según el Pentágono, forman parte de una estrategia más amplia para frenar el tráfico de drogas que se mueve entre Sudamérica y Norteamérica a través de rutas marítimas del Pacífico.
Los operativos fueron registrados en video y difundidos por Hegseth en la red social X, donde aseguró que “los seis narcoterroristas murieron durante la intervención, sin bajas estadounidenses”.
Dos ataques en aguas internacionales
De acuerdo con el secretario de Guerra, los servicios de inteligencia confirmaron que las embarcaciones destruidas estaban “vinculadas al contrabando de narcóticos” y que transportaban estupefacientes mientras transitaban por “una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”.
Hegseth detalló que “ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y tres narcoterroristas se encontraban a bordo de cada embarcación. Los seis murieron”.
El funcionario añadió que las operaciones fueron ejecutadas con precisión, sin poner en riesgo la seguridad de las tropas desplegadas en el área.
Las acciones de este fin de semana elevan a más de 70 los fallecidos y a una veintena las embarcaciones destruidas desde el inicio de la campaña militar antinarcóticos impulsada por Trump en septiembre.
Una ofensiva sin precedentes
El despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico se considera el mayor desde la primera guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), con la presencia de ocho buques de guerra, seis destructores, tres embarcaciones anfibias y un submarino en la zona.
La operación incluye además el envío del portaaviones nuclear Gerald R. Ford, el más moderno de la flota estadounidense, que ya navega rumbo al Caribe como parte del refuerzo militar.
Washington sostiene que su objetivo es combatir redes criminales transnacionales, aunque los gobiernos de Venezuela y Colombia han expresado su rechazo a la ofensiva, acusando a Estados Unidos de violar las normas internacionales.
A pesar de las críticas, la Casa Blanca ha insistido en que sus acciones son “necesarias para proteger la patria y cortar las rutas del narcotráfico que amenazan la seguridad nacional”.
Tensiones políticas en Washington
El Congreso estadounidense también se ha dividido por la expansión de esta campaña militar. La semana pasada, una iniciativa demócrata en el Senado para limitar las operaciones de Trump en aguas internacionales fracasó por estrecho margen, con 49 votos a favor y 51 en contra.
El bloque republicano, que defendió la continuidad de las ofensivas, argumentó que restringir la intervención debilitaría la lucha contra el crimen organizado transnacional.
“Bajo el mandato del presidente Trump, estamos protegiendo la patria y eliminando a estos terroristas del narcotráfico que pretenden dañar a nuestro país y a su gente”, declaró Hegseth.
Mientras tanto, analistas advierten que la escalada militar podría aumentar la tensión diplomática en la región y transformar el combate al narcotráfico en un frente geopolítico más amplio, según detalló ‘EFE’ y ‘Telemundo‘.