EEUU intensifica su ataque marítimo y mata a seis presuntos narcoterroristas en el Pacífico

EEUU intensifica ataque marítimo

Seis presuntos narcoterroristas muertos

El país refuerza presencia naval

Estados Unidos llevó a cabo dos nuevos ataques en el Pacífico Oriental que dejaron un saldo de seis muertos, todos presuntos integrantes de redes de narcotráfico, en el marco de la operación militar ordenada por el presidente Donald Trump contra lo que denomina “narcoterrorismo”.

De acuerdo con ‘EFE’, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó este lunes que ambas embarcaciones fueron destruidas en “ataques cinéticos letales” realizados bajo órdenes directas del mandatario.

Las acciones, según el Pentágono, forman parte de una estrategia más amplia para frenar el tráfico de drogas que se mueve entre Sudamérica y Norteamérica a través de rutas marítimas del Pacífico.

Los operativos fueron registrados en video y difundidos por Hegseth en la red social X, donde aseguró que “los seis narcoterroristas murieron durante la intervención, sin bajas estadounidenses”.

Dos ataques en aguas internacionales

De acuerdo con el secretario de Guerra, los servicios de inteligencia confirmaron que las embarcaciones destruidas estaban “vinculadas al contrabando de narcóticos” y que transportaban estupefacientes mientras transitaban por “una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”.

Hegseth detalló que “ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y tres narcoterroristas se encontraban a bordo de cada embarcación. Los seis murieron”.

El funcionario añadió que las operaciones fueron ejecutadas con precisión, sin poner en riesgo la seguridad de las tropas desplegadas en el área.

Las acciones de este fin de semana elevan a más de 70 los fallecidos y a una veintena las embarcaciones destruidas desde el inicio de la campaña militar antinarcóticos impulsada por Trump en septiembre.