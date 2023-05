Las Fuerzas Armadas de EEUU han detectado la presencia de un nuevo globo en el cielo del país, siendo más específicos, cerca de las costas de Hawái. Han informado que aunque no han descubierto a quien pertenece, señalan que no hay indicios de que sea operado por ‘rivales’.

Ahora las Fuerzas Armadas de EEUU se han encargado de comunicar de la presencia de un nuevo globo, sin embargo, no han logrado descifrar cuál es la procedencia de este objeto aéreo. Un portavoz se encargó de informar su presencia desde el pasado 28 de abril.

EEUU ha detectado un globo de procedencia desconocida junto a Hawái

El mismo portavoz, informó a EFE que el globo voló a una altitud que es empleada por la aviación civil, sin embargo, esto no supuso ningún peligro para la aviación civil de Hawái. De igual manera señaló que el objeto no pasó de manera directa por alguna infraestructura crítica.

Es decir, que el globo no se vio en proximidad con alguna de las infraestructuras de defensa ni en ningún sitio gubernamental ‘delicado’. Pese a no descubrir la procedencia de dicho aparato, no ha sido señalado como una amenaza para el país por el momento. Archivo: EEUU ha detectado un nuevo globo