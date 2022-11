¡Atención! EEUU seguirá expulsando inmigrantes que crucen ilegalmente

Continuarán las deportaciones

Nuñez-Neto ofreció una conferencia de prensa virtual en la que aclaró que aunque las restricciones al asilo impuestas en 2020 llegue a su fin, Estados Unidos seguirá expulsando de forma expedita a aquellos inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera y que no tengan una base jurídica que les permita quedarse.

De hecho, el funcionario no solo explicó que continuarían con las deportaciones de los indocumentados a sus países de origen, sino que han estado evaluando lo que harán con aquellos inmigrantes que no pueden devolver, como es el caso de Venezuela, y es que Washington no tiene relaciones diplomáticas con Caracas, recordó The Associated Press.