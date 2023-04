De acuerdo con la agencia The Associated Press, se indicó que los gobiernos internacionales se apresuraron a evacuar a su personal diplomático y ciudadanos atrapados en la capital mientras generales rivales luchaban por el control del tercer país más grande de África por noveno día.

Después de que la Casa Banca confirmara una evacuación para el traslado de personal fuera de Sudán, las autoridades estadounidenses comenzaron con el despliegue aéreo y luchan para poner a su personal en seguridad. Ante los hechos, se conoce que Estados Unidos no fue el único país en tomar la decisión de trasladar al personal lejos del conflicto.

El movimiento armado dio inicio a comienzos de mes, cuando grupos paramilitares se enfrentaron al ejército de la nación debido a un acuerdo negociado internacionalmente con activistas por la democracia que tenía como objetivo incorporar a las RSF en el ejército, para dar paso a una nación con gobierno civil, informó The Associated Press.

¿Cómo inició el trabajo de evacuación?

Después de una semana de sangrientas batallas que obstaculizaron los esfuerzos de rescate, las fuerzas especiales de EE. UU. evacuaron rápidamente a unos 70 empleados de la embajada de EE. UU. de Jartum a un lugar no revelado en Etiopía, el domingo temprano, informó The Associated Press. Fue a través de la Casa Blanca que se confirmó el traslado de personal.

“Hoy, siguiendo mis órdenes, el ejército de los Estados Unidos llevó a cabo una operación para sacar al personal del gobierno de los Estados Unidos de Jartum. Estoy orgulloso del extraordinario compromiso de nuestro personal de la Embajada, que desempeñó sus funciones con valentía y profesionalismo y representó la amistad y la conexión de Estados Unidos con el pueblo de Sudán”, destacó el comunicado.