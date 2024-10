EEUU envió vuelo en medio de la guerra para sacar a sus ciudadanos

¿Cómo evacúa a sus ciudadanos en Líbano?

¿Habrá más vuelos para sacar a estadounidenses?

¿Está EEUU organizando una evacuación masiva?

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha comenzado a organizar vuelos chárter para evacuar a ciudadanos estadounidenses y sus familias de Líbano, ante la escalada del conflicto en la región.

Este miércoles, más de 100 personas, entre ellos ciudadanos y familiares estadounidenses, abordaron un vuelo de Beirut a Estambul, según informó Matt Miller, portavoz del Departamento de Estado.

Además, Estados Unidos está aumentando su capacidad para ofrecer más vuelos en los próximos días, dependiendo de la demanda.

Hasta ahora, alrededor de 7,000 personas se han registrado con el Departamento de Estado para recibir información sobre cómo salir de Líbano.

¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO?

Sin embargo, la administración Biden aún no ha implementado una evacuación de no combatientes (NEO), que activaría un proceso formal de retirada ordenada del personal no esencial estadounidense del país.

Mientras tanto, la situación en la región continúa deteriorándose.

Israel está enfrentando combates en dos frentes, con incursiones terrestres en Líbano contra Hezbollah, de acuerdo con AP.

Estos conmbates resultaron en la muerte de ocho soldados israelíes, además de ataques aéreos en Gaza, donde decenas de personas, incluidos niños, han perdido la vida.