EEUU envía el buque de asalto USS Wasp al mar Mediterráneo

TIENEN AVIONES DE COMBATE

El Wasp está equipado con aviones de combate F-35, capaces de realizar despegues cortos y aterrizajes verticales, lo que permite realizar misiones de ataque aéreo desde barcos más pequeños.

El Mando Europeo de Estados Unidos, responsable de los barcos que operan en el Mediterráneo, anunció la medida esta semana.

El USS Wasp y la 24ta Unidad Expedicionaria de los Marines a bordo navegarán junto con el buque de desembarco USS Oak Hill, que ya se encuentra en el Mediterráneo y se utiliza para transportar marines, lanchas de desembarco, vehículos y cargamento.

El USS New York, otro buque de transporte anfibio, también forma parte del grupo, capaz de transportar tropas mediante helicópteros o buques de desembarco, según The Associated Press.