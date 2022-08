La declaración de emergencia sanitaria, sigue sorprendiendo a la población. En redes sociales, los internautas no han dudado en señalar que la emergencia tardó en presentarse oficialmente debido al número de contagios que se han registrado en las últimas semanas. En días pasados, los CDC ya habían lanzado una alerta sobre los síntomas que se han presentado.

Estados Unidos declara una emergencia de salud pública para reforzar la respuesta federal al brote de viruela del mono que ya ha infectado a más de 6, 600 personas, dijeron el jueves dos personas familiarizadas con el asunto, informó The Associated Press. El anuncio de la advertencia se genera tras el aumento de casos que se han registrado en las últimas horas.

El anuncio liberará fondos y recursos federales para combatir el virus, que puede causar fiebre, dolores corporales, escalofríos, fatiga y protuberancias similares a granos en muchas partes del cuerpo. Las personas hablaron bajo condición de anonimato antes del anuncio, indicó The Associated Press.

EEUU emergencia viruela mono: ¿Cómo va la campaña de vacunación?

Las clínicas en las principales ciudades como Nueva York y San Francisco dicen que no han recibido suficiente vacuna de dos dosis para satisfacer la demanda y algunas han tenido que dejar de ofrecer la segunda dosis de la vacuna para garantizar el suministro de las primeras dosis, informó The Associated Press.

La Casa Blanca dijo que ha puesto a disposición más de 1,1 millones de dosis de vacunas y ha ayudado a aumentar la capacidad de diagnóstico nacional a 80,000 pruebas por semana, señaló AP. Al aumentar el número de vacunaciones, se espera que el número de contagios sea mínimo y las personas tengan “forma” de protegerse ante el virus. Archivado como: EEUU emergencia viruela mono