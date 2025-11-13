Marco Rubio defiende derecho de EE.UU. a actuar militarmente en su región
Publicado el 12/11/2025 a las 21:33
- Rubio defiende operaciones militares
- G7 evita debatir ataques
- Europa no decide legalidad
Segun informa la agencia EFE, El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió que su país tiene derecho a operar militarmente dentro de lo que considera “su hemisferio”.
Rubio afirmó que Europa no tiene autoridad para cuestionar la legalidad de las operaciones estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe.
El funcionario enfatizó que los ataques contra lanchas presuntamente cargadas con drogas responden a amenazas contra la seguridad nacional.
Rubio destacó que Estados Unidos actúa contra organizaciones criminales que considera terroristas.
Discusión sobre ataques con EEUU derecho a operar
#Internacional | Marco Rubio dice que EE.UU. tiene todo el derecho a operar militarmente en “su hemisferio”https://t.co/BMypN0ipkA
— Caracol Radio (@CaracolRadio) November 13, 2025
Rubio señaló que en la reunión de ministros del G7 no se trató la legalidad de los ataques estadounidenses en el Caribe.
Aseguró que ningún país planteó el tema en los encuentros oficiales ni en conversaciones directas.
El secretario de Estado respondió tajante cuando se le preguntó si alguien había cuestionado las operaciones militares.
Rubio reiteró que el asunto no estuvo presente ni en la agenda ni en los diálogos entre cancilleres.
Europa cuestiona, pero EEUU rechaza interferencia
Un periodista mencionó que Kaja Kallas había criticado la legalidad de los ataques, pero Rubio rechazó esa afirmación.
El secretario sostuvo que la Unión Europea no puede determinar lo que constituye derecho internacional en este contexto.
Rubio afirmó que Europa no puede decidir cómo debe Estados Unidos defender su seguridad nacional.
Dijo que su país responde a ataques en su propio hemisferio y actuará según sus propios criterios.
Respuesta europea ante debate por EEUU derecho a operar
Rubio sugirió que la posición europea es hipócrita al criticar el despliegue militar estadounidense en la región.
Recordó que varios países europeos solicitan armamento avanzado a Estados Unidos para su protección.
Cuestionó que vean un problema en el despliegue de portaaviones estadounidenses cerca de su territorio.
Rubio reiteró que su país actuará cuando considere su seguridad nacional en riesgo.
G7 evita discutir ataques en el Caribe
La reunión del G7 contó con participantes de Europa, Ucrania, Brasil, México, Australia, India, Arabia Saudí, Corea del Sur y Sudáfrica.
Rubio sostuvo bilaterales con varios representantes pero afirmó que nadie mencionó los ataques en el Caribe.
La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, confirmó que el tema no se trató formalmente.
Dijo que no se discutió ninguna cuestión relacionada con las operaciones militares estadounidenses.
Canadá respalda que EEUU determine legalidad interna
Anita Anand también afirmó que corresponde exclusivamente a Estados Unidos decidir si sus operaciones cumplen el derecho internacional.
La canciller evitó hacer valoraciones sobre la legalidad de los ataques o su ejecución.
Insistió en que Washington debe evaluar y justificar sus propias decisiones estratégicas.
La reunión terminó sin resoluciones ni menciones sobre los ataques a supuestas narcolanchas.