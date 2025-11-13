Marco Rubio defiende derecho de EE.UU. a actuar militarmente en su región

Rubio defiende operaciones militares

Segun informa la agencia EFE, El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió que su país tiene derecho a operar militarmente dentro de lo que considera “su hemisferio”.

Rubio afirmó que Europa no tiene autoridad para cuestionar la legalidad de las operaciones estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe.

El funcionario enfatizó que los ataques contra lanchas presuntamente cargadas con drogas responden a amenazas contra la seguridad nacional.

Rubio destacó que Estados Unidos actúa contra organizaciones criminales que considera terroristas.

Rubio señaló que en la reunión de ministros del G7 no se trató la legalidad de los ataques estadounidenses en el Caribe.

Aseguró que ningún país planteó el tema en los encuentros oficiales ni en conversaciones directas.

El secretario de Estado respondió tajante cuando se le preguntó si alguien había cuestionado las operaciones militares.

Rubio reiteró que el asunto no estuvo presente ni en la agenda ni en los diálogos entre cancilleres.