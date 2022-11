Biden se reunió primero por separado con el primer ministro, Fumio Kishida, y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol. Los tres líderes se sentaron juntos después en un aparte de la Cumbre del Este de Asia en Camboya, reseñó la agencia de noticias de The Associated Press.

Corea del Norte respondió con su propia demostración de fuerza y un gran número de aviones militares sobrevoló su territorio. El gobierno de Biden dice haber hecho varias propuestas de negociaciones con Corea del Norte sin condiciones previas sobre límites en sus programas nuclear y de misiles balísticos, pero que el gobierno de Kim Jong Un no ha respondido.

China “tiene un interés en jugar un papel constructivo en frenar las peores tendencias de Corea del Norte. Por supuesto, si deciden hacerlo o no depende de ellos”, dijo Sullivan. Biden dijo el domingo a periodistas que “siempre ha tenido conversaciones francas” con Xi y que eso ha impedido que ninguno de los dos cometa “errores de cálculo” sobre sus intenciones.

Analizan con profundidad la amenaza que EEUU en conjunto con Japón y Corea del Sur lanzó a Norcorea

En el pasado, funcionarios estadounidenses han expresado su frustración sobre que funcionarios chinos de menor nivel no se han mostrado capaces o dispuestos a hablar por Xi, y confían en que la reunión en persona permita avanzar en temas de interés mutuo y, quizá lo más crucial, alcanzar un entendimiento de las limitaciones de cada parte.

"Yo le conozco bien, él me conoce. Sólo tenemos que determinar dónde están las líneas rojas y cuáles son las cosas más importantes para cada uno de nosotros, de cara a los próximos dos años", expresó el presidente Joe Biden.