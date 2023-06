Hasta el momento, las autoridades dieron a conocer más señales sobre la banda de traficantes que operaban en México y otorgaron papeles falsos a los solicitantes, en un intento de poder ingresar a Estados Unidos sin problema alguno. Aunque no informaron cuántas personas fueron estafadas, si se dio a conocer qué tipo de nacionalidades operaban con ellos.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la imposición de sanciones a una banda de traficantes de inmigrantes con base en México que proporcionaba a los solicitantes de asilo documentos falsos para burlar el proceso, informó la agencia The Associated Press. La investigación llevó años de trabajo para los agentes, quienes sospechaban sobre los lugares donde operaban.

¿Cómo operaba la banda de traficantes?

La organización, conocida como Hernández Salas, tiene su base en la ciudad fronteriza de Mexicali, al otro lado de la frontera con Calexico (California), reveló la agencia The Associated Press. Las autoridades estadounidenses comenzaron a vigilar la situación en la frontera y reconocieron como operaba la organización, siendo señalada como una de las principales en transportar migrantes.

De acuerdo con la información que presentaron las autoridades, desde al menos 2018, la banda organizaba viajes de migrantes procedentes de «países que plantean problemas de seguridad nacional», dice el comunicado del Tesoro, aunque no especifica de qué países se trata, según especificó The Associated Press.