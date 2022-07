Millones en EEUU recibirán nueva ayuda para pagar la factura de energía

¿Quiénes son elegibles?

Las condiciones para la elegibilidad pueden variar de una ciudad a otra, indicó The Sun. De manera tal que, por ejemplo, en Washington DC, donde implementarán el programa Solar for All, las autoridades otorgarán la ayuda a aquellos de cuatro miembros que hayan reportado ingresos de hasta $113,850 dólares.

En cambio, si se tratase de la residencia de una sola persona, entonces las autoridades le otorgarán la ayuda siempre y cuando haya reportado ingresos de hasta $79,500 dólares. Finalmente, algunas familias podrán ahorrar hasta 50% cada año a través de programa como este, dijo la Casa Blanca.