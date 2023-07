El Departamento de Estado anunció advertencia de viaje hacia Haití

Las autoridades implementaron la medidas tras el secuestro de dos estadounidenses

Al momento se mantienen alerta ante el suceso que está ocurriendo

¡TENGA CUIDADO! El Departamento de Estado de Estados Unidos, informó sobre una nueva advertencia de viaje hacia Haití, después de darse a conocer que una madre y su hija -estadounidenses- fueron raptadas. De acuerdo con las autoridades, se están buscando a las dos mujeres y por el momento, crecen las preocupaciones por la seguridad de los viajeros.

EEUU LANZA NUEVA ADVERTENCIA DE VIAJE

Una mujer de New Hampshire que trabaja para una organización sin fines de lucro en Haití y su pequeña hija fueron reportadas como secuestradas cuando el Departamento de Estado de EE. UU. emitió un “advertencia de no viajar” en el país y ordenó que el personal que no sea de emergencia se vaya del lugar en medio de crecientes preocupaciones de seguridad, informó la agencia AP.

Por medio de un comunicado de prensa, el Departamento de Estado señaló que se encuentran al pendiente de los viajeros y sobre todo, de su seguridad al momento de viajar a un nuevo destino. Por esa razón, no dudaron en señalar que las personas que deseen ir a esta localidad deberán tener mayores cuidados al respecto.