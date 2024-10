EE.UU. otorga nuevas protecciones migratorias a libaneses.

Este jueves, Estados Unidos anunció la implementación de nuevas protecciones migratorias para ciudadanos libaneses que se encuentren en el país, en respuesta a la creciente inestabilidad y conflicto en el Líbano.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que se otorgará un Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses.

Permitiendo a los beneficiarios permanecer en EE.UU. mientras se busca una solución diplomática que garantice la seguridad en la frontera entre Israel y Líbano.

La designación del TPS estará disponible para libaneses que hayan residido de forma continua en Estados Unidos desde el 16 de octubre de 2023.

NEW: DHS is announcing new actions to provide temporary immigration reprieve to eligible Lebanese nationals currently in the United States and allowing them the opportunity to request work authorization. ⬇️https://t.co/MRvv8xzGFE pic.twitter.com/8ow6ALc7B5

— Homeland Security (@DHSgov) October 17, 2024